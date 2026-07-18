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穿山甲遭犬隻攻擊？網傳影片瘋傳 台東縣府出手調查

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
網路流傳台東縣達仁鄉疑似犬隻攻擊保育類穿山甲影片，引發關注，縣府已派員調查，並提醒飼主若放任犬隻攻擊野生動物，恐涉及違法。圖／台東縣政府提供
網路流傳台東縣達仁鄉疑似犬隻攻擊保育類穿山甲影片，引發關注，縣府已派員調查，並提醒飼主若放任犬隻攻擊野生動物，恐涉及違法。圖／台東縣政府提供

台東縣達仁鄉近日傳出疑似犬隻攻擊保育類野生動物穿山甲的影片在網路瘋傳，引發民眾關注。對此，縣府證實已接獲檢舉，昨派員前往現場調查，並提醒飼主應善盡管理責任，若放任犬隻追逐、攻擊保育類野生動物，恐涉及違反野生動物保育法。

縣府農業處表示，依野生動物保育法規定，保育類野生動物應受到保護，不得任意騷擾、虐待、獵捕、宰殺或有其他利用行為，相關法令也訂有罰則。至於本案是否已構成違法，仍須由司法偵查機關依法認定，目前全案仍在調查中。

近年來，流浪犬及放養犬追逐、咬傷野生動物事件時有所聞，不僅威脅保育類物種生存，也可能破壞自然生態平衡。穿山甲因行動速度較慢、防禦能力有限，一旦遭犬隻圍攻，往往難以脫困。

達仁鄉當地鄉民表示，山區周邊本來就常有穿山甲、山羌等野生動物出沒，夜間開車偶爾都能看到穿山甲過馬路，但沒有目擊這次網傳影片中的事件，希望相關單位盡快釐清真相。

縣府呼籲，民眾飼養犬隻應妥善管理，避免犬隻任意遊蕩或追逐野生動物，共同維護台東珍貴的自然生態。同時，也提醒民眾切勿任意轉傳案件影像或未經查證的訊息，以免造成誤導，相關資訊仍應以主管機關公布內容為準。

網路流傳台東縣達仁鄉疑似犬隻攻擊保育類穿山甲影片，引發關注，縣府已派員調查，並提醒飼主若放任犬隻攻擊野生動物，恐涉及違法。圖／台東縣政府提供
網路流傳台東縣達仁鄉疑似犬隻攻擊保育類穿山甲影片，引發關注，縣府已派員調查，並提醒飼主若放任犬隻攻擊野生動物，恐涉及違法。圖／台東縣政府提供

網路流傳台東縣達仁鄉疑似犬隻攻擊保育類穿山甲影片，引發關注，縣府已派員調查，並提醒飼主若放任犬隻攻擊野生動物，恐涉及違法。圖／台東縣政府提供
網路流傳台東縣達仁鄉疑似犬隻攻擊保育類穿山甲影片，引發關注，縣府已派員調查，並提醒飼主若放任犬隻攻擊野生動物，恐涉及違法。圖／台東縣政府提供

台東 穿山甲 農業處

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