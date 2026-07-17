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暑假避暑去哪玩？台中海洋館麥哲倫企鵝集體換毛 意外萌翻遊客

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中海洋館麥哲倫企鵝正值換羽中，企鵝們忙著用鳥喙摩擦、整理的個體，讓羽毛掉落蓬鬆掉滿地。圖／台中海洋館提供
台中海洋館麥哲倫企鵝正值換羽中，企鵝們忙著用鳥喙摩擦、整理的個體，讓羽毛掉落蓬鬆掉滿地。圖／台中海洋館提供

台中海洋館的麥哲倫企鵝最近集體「大換毛」，一個個變得像蓬鬆的毛球，反差萌的畫面逗樂不少訪客，一度讓人擔心企鵝是否生病；館方對此澄清，這其實是麥哲倫企鵝正進入一年一度的自然「換羽期」，目前已有1隻完成換羽，其餘5隻正陸續進行中。

暑假氣溫持續飆高，許多家長正苦惱假日該帶孩子去哪裡消暑，台中海洋館表示，不只全館空調外，此時入館正是觀察生命教育的最好時機；尤其是現有的6隻麥哲倫企鵝正值每年換裝一次的「換羽期」，企鵝寶寶們顯得不愛動、不太下水，全台首創「開放式企鵝展示區」，讓遊客能從多個角度近距離觀察這群嬌客。

台中海洋館指出，企鵝的羽毛是一套極為精密的禦寒系統，外層羽毛短而緊密，能阻擋海水與冷風；平日牠們理毛時，會將尾脂腺分泌的油脂塗抹在羽毛表面以強化防水；內層羽毛則負責留住空氣，再搭配皮下脂肪維持體溫，三層結構密不可分。

隨著一整年游泳磨損，這件「外套」的防護力會逐漸下降，館方生動比喻「企鵝的羽毛就像一件天然的Gore-Tex外套，外層防水擋風、內層鎖住空氣保暖；換羽就是牠們每年為自己更新這套裝備的過程。」因此企鵝每年都必須換羽一次。

台中海洋館指出，企鵝換羽期約持續2至3周，在新羽毛尚未完全長齊前，企鵝的防水與保溫效果都會大打折扣，因此這段期間牠們會大幅減少甚至暫停下水，活動量也隨之降低，必須直到新羽毛層完整長成、恢復防水功能後，才會再次下水悠游。

館方提醒，企鵝是群居生活的鳥類，換羽期間對環境變化與聲音會更為敏感。呼籲訪客在展區觀察、拍照之餘，務必放低音量、避免拍打缸體，讓企鵝能安心換羽，以免驚嚇影響牠們接下來一整年的「羽量」與健康。

台中海洋館麥哲倫企鵝正值換羽中，企鵝們忙著用鳥喙摩擦、整理的個體，讓羽毛掉落蓬鬆掉滿地。圖／台中海洋館提供
台中海洋館麥哲倫企鵝正值換羽中，企鵝們忙著用鳥喙摩擦、整理的個體，讓羽毛掉落蓬鬆掉滿地。圖／台中海洋館提供

台中海洋館麥哲倫企鵝正值換羽中，企鵝們忙著用鳥喙摩擦、整理的個體，讓羽毛掉落蓬鬆掉滿地。圖／台中海洋館提供
台中海洋館麥哲倫企鵝正值換羽中，企鵝們忙著用鳥喙摩擦、整理的個體，讓羽毛掉落蓬鬆掉滿地。圖／台中海洋館提供

企鵝 氣溫 台中海洋館

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