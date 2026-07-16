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【動物冷知識】貓咪送老鼠不是《貓的報恩》！背後藏暖心原因：把你當巨型貓

聯合新聞網／ 綜合報導

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？虎鯨在過去20年，被記錄到34起主動向人類獻上獵物的事件！！

虎鯨為什麼要這麼做呢？今天就讓我們一起來看看，3個有趣的動物送禮冷知識吧！！

當貓咪把捕到的老鼠或鳥類帶到主人面前，很多人會聯想到吉卜力工作室的動畫《貓的報恩》在現實上演！？但其實，貓咪只是把你當成家人。

這項行為源自於母貓教導幼貓狩獵的本能。在貓咪的眼中，你可能不是照顧他的主人，而是一隻只會開罐頭，卻完全不會打獵的「巨型貓咪」。

烏鴉是擁有高度智慧且愛恨分明的鳥類，若是你欺負烏鴉，他們會記仇多年，甚至會告知同伴或後代。之後每當你逛到烏鴉的地盤時，他們就會群起圍攻將你趕出去！！

但如果你常與烏鴉友好互動並餵食，他們會帶來亮晶晶的小物件。這並非為了送禮報恩，而是他們發現這樣做能引起人類注意，進而換取更多食物，因此養成重複互動的習慣。

虎鯨展現了令人驚訝的跨物種互動，截至 2025 年的過去 20 年間，已有 34 起虎鯨主動向人類獻上獵物的紀錄。

他們並非隨手丟下獵物就離開，而是會刻意停下來觀察人類的反應。研究人員推測，虎鯨可能正嘗試透過分享食物的方式，與人類探索一種獨特的跨生物種互動模式。

這其實就很像你在路邊看到阿狗阿貓，也會做一些事情引起他們的注意，並觀察他們的行為一樣。

原來我們以為的「可愛互動」背後，其實隱藏著牠們對這個世界獨特的生存智慧與社交嘗試！這些動物們表達方式很奇特嗎？但或許路邊的阿狗阿貓也是這樣看待我們的，我們都是在用自己的方法試著與彼此當朋友呢。

參考資料：123

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