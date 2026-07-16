獵人變守護者 東埔部落主動拆陷阱守住黑熊回家的路

為維護山林生態並降低違規獵具對野生動物的危害，南投縣東埔布農自然資源暨文化自主治理協會號召部落居民，攜手林業及自然保育署南投分署，於6月26日及7月16日兩度深入東埔部落周邊山區清查違規獵具，共移除5具舊有違規獵具。族人表示，希望透過自主巡護，守護祖先留下的山林，也讓傳統狩獵文化與生態保育共存。

東埔部落周邊擁有豐富生物多樣性，是台灣黑熊、石虎及穿山甲等保育類野生動物的重要棲地，也承載布農族傳統狩獵文化。南投分署指出，山林中遺留早年或遭不法人士設置的違規獵具，對野生動物及人員都存在安全風險，因此與部落合作展開全面清查。

此次行動由熟悉地形的東埔部落族人帶路，與南投分署人員針對原住民保留地及林班地交界處、舊獸鋏及違規獵具熱點逐一巡查，兩次行動共尋獲並移除5具舊有違規獵具，降低野生動物誤觸受傷的風險。

布農族人表示，山林中確實可能遺留老舊陷阱，或遭外來不法人士私設獵具，不僅危害野生動物，也增加族人上山工作的安全疑慮。布農族傳統文化重視與自然和諧共存、取用有度，因此族人都願意主動投入巡護，保護祖先留下的土地。

南投分署也藉此次行動宣導改良式獵具的正確使用方式，並說明誤捕野生動物的通報機制，提醒民眾依野生動物保育法規定，獸鋏已全面禁止販售及設置，不論用途為何皆屬違法，違者將依法裁罰。

南投分署表示，考量農民及部落族人仍有防治山豬等野生動物危害農作的需求，呼籲切勿使用傳統違法獵具或獸鋏，未來將持續推動改良式獵具宣導及換發，在尊重原住民族傳統文化、兼顧農損防治與動物福祉的前提下，營造友善山林。

布農族人深入東埔山區巡查，兩次行動共清除5具舊有違規獵具，守護野生動物棲地。圖／林保署南投分署提供

布農族人深入東埔山區巡查，兩次行動共清除5具舊有違規獵具，守護野生動物棲地。圖／林保署南投分署提供

布農族人深入東埔山區巡查，兩次行動共清除5具舊有違規獵具，守護野生動物棲地。圖／林保署南投分署提供