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世界蛇日「見面不打、保持距離」 新北捕蛇案較去年同期增加
每年7月16除了是「周杰倫日」，也是「世界蛇日」，新北市1至5月累計捉蛇案1358件，前三名地區依序是新店、淡水、汐止，其中光是龜殼花就有1213件，動保處提醒民眾見蛇不驚、不打、保持2公尺安全距離。
動保處說，人、蛇若在野外相遇，蛇通常比你更害怕，只要保持2公尺以上距離，就能讓彼此都不受傷。夏季為蛇類活動旺季，今年截至5月受理捉蛇案件較去年同期增加308件，通報數量最多的蛇類依序是龜殼花、紅斑蛇、黑眉錦蛇，雖然民眾對蛇類心存恐懼，但牠是高階掠食者，對生態系維持有重大幫助，數量若減少將導致嚴重影響。
由於傳統蛇夾的夾面多有鋸齒，易使蛇類受傷，塑膠安全蛇夾雖然較不容易對蛇造成傷害，但結構較脆弱，若捕捉南蛇、黑眉錦蛇等大型蛇類可能有斷裂風險。
今年動保處全面汰換傳統鋸齒式蛇夾，採購國外新式安全蛇夾60支，平滑夾面加裝橡膠護套，可降低夾持壓力及滑脫風險，也改善塑膠安全蛇夾易因大型蛇隻重量而斷裂的問題，兼顧動保員執勤安全與蛇類福利，近日也提供各里辦室兌換新式蛇夾。
同時提醒民眾遇蛇掌握「3不5要」原則，「住家3不」包含環境不堆放雜物、不要有裂隙孔洞、不要雜草重生，避免蛇類有躲藏及進入屋內通道；「外出5要」是野外活動要穿長袖長褲包鞋、要手持長棍打草驚蛇、見蛇要保持距離繞道而行、與蛇保持至少2公尺安全距離、切勿驚擾攻擊或自行捕捉。
如有蛇進入住家或公共場所，請立即通報動保處，由專業人員到場處理。若有動物救援或捉蛇需求，可撥打動保處24小時通報專線02-2959-6353或1999市民服務專線，共同守護人身安全與野生動物。
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