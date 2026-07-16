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一早出門驚見調皮萌寵！水豚上演「離家出走」民眾圍觀 直呼超想養
宜蘭有民眾一早出門運動，竟遇到超萌水豚！今天清晨4點多，民眾走出家門赫然發現住家旁的水溝，趴著一隻正在呼呼大睡的「水豚君」，這隻不速之客神情慵懶、模樣療癒，過沒多久吸引大批鄰居圍觀，網友也紛紛直呼「太可愛了！好想收編！」
據了解，在三星鄉發現水豚的李先生一開始又驚又喜，看見牠沉沉地泡在水溝裡，一動也不動。擔心水豚肚子餓，有人還特地拔了路邊的芒草嘗試餵食。沒想到原本溫馴的水豚疑似受到驚嚇，突然拔腿狂奔、在路上橫衝直撞。
為了避免牠衝上馬路發生交通危險，李先生與熱心民眾趕緊合力將牠拉住，並透過當地村長緊急向警方通報求助。
警方接獲報案趕赴現場，面對這位重達數十公斤的「萌客」也顯得有些棘手。由於一時之間聯繫不上飼主，加上警車空間有限「實在載不下」，且派出所內也無適當的安置空間，警方只好一邊聯絡相關單位，拜託發現的熱心民眾暫時先將水豚帶回家。
這起有趣的「水豚出走記」隨後被分享至臉書社群，立刻引發網友熱烈討論。網友們紛紛留言笑稱「天氣太熱了，連水豚都忍不住要泡水消暑」、「一早出門就能遇到水豚也太幸運」、「求收養地址」。
目前這隻流浪水豚已被安全送往亖星鄉公所安置。公所人員初步研判，這隻水豚應該是從附近的民營動物農場不慎脫逃走失，目前正積極聯繫相關業者，等待飼主出面認領，讓這隻調皮的萌客能早日回家。
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