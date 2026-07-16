讓路給紫斑蝶！國3急封1道

國道三號雲林林內觸口段是紫斑蝶北返重要廊道，往年紫斑蝶多在清明前北返遷徙，昨天罕見在盛夏出現大批紫斑蝶飛越國道，最多達每分鐘六○八隻，高速公路局緊急封閉北上一點五公里長外側車道讓蝶群安全飛越。台灣紫斑蝶生態保育協會指出，這是廿年來首度出現在七月的爆量紀錄。

台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥昨清晨接獲志工通報，國道三號出現大量紫斑蝶遷徙。他說，上午八時卅分前後，一分鐘約一二○隻飛越，由於國道防護網已於六月拆除，高公局八時五十分監測到一分鐘超過二百隻後，一度封閉北上二五二點五公里至二五一公里路段外側車道，避免紫斑蝶遭車輛撞擊。

陳瑞祥表示，昨天觀察到的紫斑蝶約有八成剛羽化不久，推測與今年五、六月梅雨季雨量充沛有關，古坑、林內山區食草盤龍木生長旺盛，提供紫斑蝶大量產卵，幼蟲經廿多天發育羽化，昨天天氣放晴，蝶群便大量飛出，由於七月初墾丁曾出現紫斑蝶大量聚集，不排除另兩成是一路北飛至雲林。

陳瑞祥表示，今年三、四月紫斑蝶北返季數量反而偏少，最高一分鐘僅一百多隻，未料七月中旬竟爆量。過去僅曾在二○○九年莫拉克風災（八八風災）後的九月出現異常大量紫斑蝶。