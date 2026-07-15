彰化拾獲鸚鵡、海棠兔 飼主逾期未領將開放認養

彰化縣員林市民近日拾獲1隻藍化綠頰錐尾鸚鵡、大村鄉也有人拾獲1隻海棠兔，均送交彰化縣動物防疫所，經公告，若飼主未領回，將分別開放領養。

據了解，藍化綠頰錐尾鸚鵡又稱藍化小太陽，原生於南美洲，可透過人工培育出的特殊色系，體長約26公分，因其親人、活潑且黏人的個性，是非常受歡迎的小型寵物鸚鵡，因顏色稀有，市價約在1萬元到1萬5千元。

動防所指出，經過昨天公告，這隻藍化綠頰錐尾鸚鵡原飼主逾7日原飼主未領回，動防所訂本月24日下午2時，在彰化縣動防所會客室辦理開放領養程序。

至於被拾獲的海棠兔，又稱侏儒海棠兔、熊貓兔，價格會因為體型種類、血統純正度以及購買地區而有極大的差異，市價在1800 元至 20000 元不等。動防所先已公告的海棠兔開放認領，若飼主未領回，則訂7月21日上午10時，在彰化縣動防所會客室辦理開放領養程序。

彰化縣大村鄉民近日拾獲1隻海棠兔，若飼主未領回，動防所訂本月21日上午10時，在彰化縣動防所會客室辦理開放領養程序。圖／彰化動防所提供