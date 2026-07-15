聽新聞
0:00 / 0:00
彰化拾獲鸚鵡、海棠兔 飼主逾期未領將開放認養
彰化縣員林市民近日拾獲1隻藍化綠頰錐尾鸚鵡、大村鄉也有人拾獲1隻海棠兔，均送交彰化縣動物防疫所，經公告，若飼主未領回，將分別開放領養。
據了解，藍化綠頰錐尾鸚鵡又稱藍化小太陽，原生於南美洲，可透過人工培育出的特殊色系，體長約26公分，因其親人、活潑且黏人的個性，是非常受歡迎的小型寵物鸚鵡，因顏色稀有，市價約在1萬元到1萬5千元。
動防所指出，經過昨天公告，這隻藍化綠頰錐尾鸚鵡原飼主逾7日原飼主未領回，動防所訂本月24日下午2時，在彰化縣動防所會客室辦理開放領養程序。
至於被拾獲的海棠兔，又稱侏儒海棠兔、熊貓兔，價格會因為體型種類、血統純正度以及購買地區而有極大的差異，市價在1800 元至 20000 元不等。動防所先已公告的海棠兔開放認領，若飼主未領回，則訂7月21日上午10時，在彰化縣動防所會客室辦理開放領養程序。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。