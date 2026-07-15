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超萌！6隻黑腳企鵝成功孵化 北市動物園爆發「寶寶潮」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園方透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。圖／動物園提供
台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園方透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。圖／動物園提供

台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園方透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。孵化後的企鵝寶寶們目前由保育員代理哺育，待黑腳企鵝寶寶們換下保暖的灰絨毛後，就會加入企鵝館的大家庭和遊客見面。

園方表示，黑腳企鵝是唯一一種分布於非洲的企鵝，生活在南部非洲沿岸，但近幾十年來，因為海洋汙染、環境變遷及人為干擾等，讓黑腳企鵝的覓食與溝通變得不易，造成野外族群大量減少，被國際自然保育聯盟紅皮書列為瀕危物種。

動物園近年來為提高企鵝雛鳥的育成率，動物園採用人工孵化、育雛，成功迎來許多黑腳企鵝新成員，自5月中旬到6月底陸續傳來好消息，已經有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化，由4對不同親鳥誕下，第一隻破殼的黑腳企鵝寶寶如今已一個多月大，體型明顯比其他企鵝寶寶大上許多，也開始換毛，最小的企鵝寶寶是6月22日破殼，剛出生時還不到一個手掌大，不時發出討食聲，模樣十分可愛。

園方說，黑腳企鵝寶寶們在孵化室破殼後目前成為企鵝幼兒園的企鵝館作業區，由保育員進行人工哺育，需要每天多次地把企鵝寶寶抱出來秤體重、觀察外觀及活力，並依照企鵝寶寶的體型大小餵食魚肉塊或是魚肉泥，盡可能地細心照料ㄝ大約三個月大時，會褪去保暖的淺灰色絨毛，換上適合下水的灰黑色貼身羽毛，進入亞成鳥階段，保育員會判斷每隻寶寶的游泳能力、進食技巧及健康狀況，才會開始讓牠們慢慢適應融入大群體。

園方說，動物園溫帶區的黑腳企鵝個體數已超過40隻，是個非常熱鬧的大家庭，今年暑期的周六夜間延長企鵝館也有開放，園方透露今年7月起國立海洋科技博物館的海洋劇場也將上映一部以黑腳企鵝為主角的生態紀錄片「一個愛的故事」，影片呈現黑腳企鵝們在陽光明媚的非洲茁壯、成長、尋找真愛，不妨跟著它們的故事，一起聆聽企鵝們的愛情故事。

<a href='/search/tagging/2/台北市立動物園' rel='台北市立動物園' data-rel='/2/245968' class='tag'><strong>台北市立動物園</strong></a>溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園方透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。圖／動物園提供
台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園方透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。圖／動物園提供

台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園方透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。圖／動物園提供
台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園方透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。圖／動物園提供

台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園方透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。圖／動物園提供
台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園方透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。圖／動物園提供

台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園方透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。圖／動物園提供
台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園方透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。圖／動物園提供

台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園方透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。圖／動物園提供
台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園方透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。圖／動物園提供

台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園方透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。圖／動物園提供
台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園方透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。圖／動物園提供

台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園方透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。圖／動物園提供
台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園方透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。圖／動物園提供

台北市立動物園 動物園 企鵝

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