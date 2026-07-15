科技企業跨界救援「山林小精靈」 阿里山山椒魚保育迎新力量

阿里山山椒魚護卵行為獨特，親魚會將卵串套在頭上隨身攜帶，模樣宛如戴上「波堤獅」甜甜圈。玉山國家公園管理處今天攜手致茂文教基金會，投入研究與保育行動，守護珍稀高山物種。

阿里山山椒魚是台灣高山生態系的重要指標物種，因對水質、土壤及棲地環境變化高度敏感，其族群狀況可反映高山生態健康程度。玉山國家公園是其重要棲息地之一，長期透過科學調查與監測，掌握族群分布與生存狀況，作為保育管理的重要依據。

阿里山山椒魚特殊的繁殖行為更受到關注。親魚會將卵串藏於水下岩石中，細心守護下一代；若卵串不慎掉落，親魚甚至會將卵串套在頭上隨身攜帶，模樣宛如戴上「波堤獅」甜甜圈，展現獨特的護卵行為，也凸顯其對棲地環境穩定的高度依賴。

玉山國家公園管理處表示，為深入了解阿里山山椒魚生態特性，長期委託台灣大學動物科學技術學系朱有田教授等研究團隊，進行族群調查、棲地監測及保育研究，並在遺傳研究、繁殖生活史分析及保育教育推廣等領域累積成果，建立重要科研基礎。

此次致茂文教基金會加入合作，將支持阿里山山椒魚相關研究與環境教育活動，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中的氣候行動、保護陸域生態系及永續發展夥伴關係，也象徵科技產業投入生物多樣性保育的新方向。

內政部國家公園署署長王成機表示，國家公園署自112年成立後，積極推動跨域合作，透過企業、學界及民間力量共同參與自然保育，目前已促成106案合作計畫。未來將持續整合各界資源，推動物種保育復育、棲地維護及環境教育。

王成機強調，面對氣候變遷與生物多樣性危機，國家公園不只是保存自然資產的場域，更是推動永續發展的重要平台。守護阿里山山椒魚，不僅是保護單一物種，更是維護臺灣高山森林、水源及整體生態系的重要行動。

阿里山山椒魚會將卵串套在頭上隨身攜帶，模樣極似「波堤獅」甜甜圈。圖／玉管處提供