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6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化 北市立動物園企鵝幼兒園開張

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市立動物園
照片取自臺北市立動物園

臺北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。孵化後的企鵝寶寶們目前由保育員代理哺育，待黑腳企鵝寶寶們換下保暖的灰絨毛後，就會加入企鵝館的大家庭和大家見面囉。

臺北市立動物園表示，黑腳企鵝是唯一一種分布於非洲的企鵝，牠們生活在南部非洲沿岸。但近幾十年來，因為海洋汙染、環境變遷及人為干擾等，讓黑腳企鵝的覓食與溝通變得不易，造成黑腳企鵝野外族群大量減少，被國際自然保育聯盟紅皮書列為瀕危物種。臺北市立動物園的黑腳企鵝透過每年日益精進的繁殖技術，來維護黑腳企鵝域外族群的個體數與基因多樣性。近年來為了提高企鵝雛鳥的育成率，動物園採用人工孵化、育雛，成功迎來許多黑腳企鵝新成員，今(2026)年也不例外，自5月中旬到6月底陸續傳來好消息，已經有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。

今年的黑腳企鵝寶寶由4對不同的親鳥誕下，第一隻破殼的黑腳企鵝寶寶如今已一個多月大，體型明顯比其他企鵝寶寶大上許多，也開始換毛，最小的企鵝寶寶是6月22日破殼，剛出生時還不到一個手掌大，不時發出討食聲，模樣十分可愛。黑腳企鵝寶寶們在孵化室破殼後，送回目前成為企鵝幼兒園的企鵝館作業區，由辛勞的保育員們代理父母進行人工哺育。保育員需要每天多次一隻隻地把企鵝寶寶抱出來秤體重、觀察外觀及活力，並依照企鵝寶寶的體型大小餵食魚肉塊或是魚肉泥，極盡可能地細心照料。

黑腳企鵝寶寶們大約三個月大時，會褪去保暖的淺灰色絨毛，換上適合下水的灰黑色貼身羽毛，進入亞成鳥階段。此時保育員會判斷黑腳企鵝寶寶的游泳能力、進食技巧及健康狀況後，才會開始讓牠們慢慢適應融入黑腳企鵝大群體。

臺北市立動物園溫帶區的黑腳企鵝個體數目前已超過40隻，是個非常熱鬧的大家庭，今(2026)年暑期的週六夜間延長企鵝館也有開放，歡迎大家來拜訪可愛的黑腳企鵝們，或許有機會看到長著灰黑色羽毛的亞成鳥喔！另外，今(2026)年7月起國立海洋科技博物館的海洋劇場也將上映一部以黑腳企鵝(非洲企鵝)為主角的生態紀錄片「一個愛的故事」，影片呈現黑腳企鵝們在陽光明媚的非洲茁壯、成長、尋找真愛，不妨跟著它們的故事，一起聆聽企鵝們的愛情故事。

聚傳媒

動物園 非洲 企鵝

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