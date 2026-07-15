玉管處攜手致茂基金會 支持阿里山山椒魚生態研究

玉山國家公園管理處今天與致茂文教基金會簽署合作備忘錄，雙方將支持阿里山山椒魚生態保育研究，並推動生態保育與科普教育活動，提升社會對生物多樣性及氣候變遷議題的關注。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天與財團法人致茂文教基金會簽署「玉山國家公園生態保育與環境永續合作備忘錄」，並由國家公園署長王成機擔任見證人。

王成機致詞表示，這次合作將共同投入台灣高山型國家公園山椒魚生態保育、學術研究及環境教育推廣，以呼應國家永續發展政策及聯合國永續發展目標（SDGs），透過結合企業ESG資源與國家公園保育專業，支持阿里山山椒魚生態研究，並推動生態保育與科普教育活動，提升社會對生物多樣性及氣候變遷議題的關注。

王成機指出，國家公園署自民國112年成立以來，持續透過跨域合作、社區共榮及企業參與推動自然保育，並以「物種保育復育」、「棲地維護復育」、「生態學校」、「服務設施維護」、「影像行銷推廣」、「其他合作」等6大主題專案，結合各界夥伴投入保育行動，實踐綠色轉型與ESG永續策略，至今已成功促成106案合作案例。

王成機表示，玉山國家公園是阿里山山椒魚的重要棲息地，且山椒魚的生存狀態能直接反映高山生態系健康程度。玉管處委託國立台灣大學動物科學技術學系教授朱有田等研究團隊，長期進行族群調查、棲地監測及保育研究，奠定阿里山山椒魚保育重要科研基礎，近年已陸續吸引台灣大哥大基金會、國票金融控股股份公司等企業與基金會參與保育工作，今年再與致茂文教基金會合作，持續深化科學研究與環境教育。