歷年首見7月紫斑蝶大爆發 每分鐘608隻飛越國道高公局緊急封道護蝶

國道3號雲林林內觸口段是紫斑蝶北返的重要廊道，高公局每年為此封路讓蝶，成為國際生態佳話。過往紫斑蝶每年清明前北返遷徙，今天卻罕見在盛夏出現大批紫斑蝶飛越國道，最高每分鐘多達608隻，高速公路局上午9時監測到每分鐘超過200隻後，緊急封閉北上252.5K至251K外側車道，讓蝶群安全飛越。台灣紫斑蝶生態保育協會指出，這是20年監測以來，首度出現在7月的爆量紀錄。

台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥今晨接獲志工通報有大量紫斑蝶遷徙，果然迎來蝶群大爆發，今天上午8時30分左右，每分鐘已有約120隻飛越，9時增至200多隻，由於國道防護網已於6月拆除，高公局立即啟動封閉外側車道措施，避免紫斑蝶遭車輛撞擊。

家住林內的縣議員張維崢表示，一早便發現大量紫斑蝶北返，隨即趕往國道3號林內觸口段查看，只見成群紫蝶飛越高速公路，他在當地生活數十年，第一次在7月看到如此大量紫斑蝶，建議相關單位深入調查環境及氣候變化原因，也應重新檢視高公局現行護蝶措施是否需調整。

陳瑞祥表示，今天觀察到的紫斑蝶約有8成為剛羽化的新蝶，推測與今年5、6月梅雨季雨量充沛有關，古坑、林內山區食草盤龍木生長旺盛、嫩芽充足，提供紫斑蝶大量產卵，幼蟲經20多天發育羽化，今天適逢天氣放晴，蝶群便大量飛出。另有2成屬舊蝶，由於7月初墾丁曾出現紫斑蝶大量聚集，不排除部分蝶群一路北飛至雲林。

陳瑞祥指出，上午9時至9時30分為最高峰，每分鐘飛越數量達608隻；至10時左右已降至每分鐘60多隻，預計封閉措施持續至中午12時左右。

他表示，今年3、4月紫斑蝶北返季數量反而偏少，最高每分鐘僅100多隻，未料7月中旬竟出現爆量。過去僅曾在2009年莫拉克風災（八八風災）後的9月出現異常大量紫斑蝶，如今7月就出現爆量，更創下20年監測以來首見紀錄。