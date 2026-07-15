新北推動寵物合格保母制度 守護毛寶貝照護品質

新北市動保處為提升寵物照護專業品質，攜手新北市寵物商業同業公會推動「寵物保母專業訓練暨年度回訓制度」，提醒民眾如有寵物居家照護需求，應找合格專業保母，可至動保處官網查詢完成專業訓練及年度回訓之保母名單。

動保處指出，近年到府照護、陪伴及短期照顧等寵物保母服務需求逐年增加，民眾通常透過網路平台媒合，衍生不少照護糾紛。部分業者接受委託後，將犬貓帶回自己住所寄養照顧，已屬經營特定寵物寄養業務，依法應取得特定寵物業許可。

若未經許可擅自營業違反動保法規定，可處10萬元以上300萬元以下罰鍰，民眾選擇服務前，除了解保母專業資格外，也應確認照護地點及服務內容，避免權益受損。

為提升寵物保母專業能力開設的系列居家保母專業課程，邀集台灣動物醫事助理協會理事長張維誌及中華貓業發展協會理事長王欣玲分享多項照護觀念，包括理解犬貓行為與肢體語言、尊重不同物種天性及個體差異。

中華貓業發展協會理事王心蓮、新竹全美動物醫院主治獸醫師/忠孝分院院長林孟潔及元培醫事科技大學寵保系副教授林育興等，傳授健康管理與疾病預防、熟悉居家照護及緊急應變技巧，並建立正向互動方式。

課程同時強調，寵物保母應具備細心觀察與即時通報能力，不自行診斷或治療，遇有緊急狀況應立即施以適當急救並儘速送醫，以提升犬貓存活與康復機會。

寵物保母不只是提供照護服務，更肩負毛寶貝安全與動物福利的重要責任。從業人員除應熟悉動物保護法及相關法規，了解身為「實際管領人」的法律責任外，也應透過完善契約、充分溝通、詳實紀錄及專業照護，保障飼主與業者雙方權益，降低消費糾紛。

民眾選擇寵物保母時，除可參考是否完成專業訓練及年度回訓外，也應確認契約內容，包括照護方式、餵食需求、散步安排、緊急醫療授權、收費標準及雙方權利義務；若保母提供寵物食品，也應留意產品標示是否完整，避免購買涉及誇大療效或不實宣稱的產品。

新北市動保處表示，未來將持續透過產官學合作推動教育訓練與法規宣導，精進寵物保母專業能力，共同打造安全、友善、值得信賴的寵物服務環境，讓毛寶貝獲得更完善的照護，也讓飼主更加安心、放心。民眾如有消費爭議可上行政院消費者保護會申請調解，或致電1999、02-29596353動保處專線尋求協助。

新北市動保處提醒民眾如有寵物居家照護需求，應找完成專業訓練及年度回訓之合格專業保母。圖／動保處提供