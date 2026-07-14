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民眾提案「全面禁止餵食野生動物」 衛福部8月25日前回應

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
有民眾在國發會公共政策網路參與平台發起提案全面禁止在公共區域、道路及野外環境任意餵食非飼養動物，並建立明確的裁罰機制。聯合報系資料照片
有民眾在國發會公共政策網路參與平台發起提案全面禁止在公共區域、道路及野外環境任意餵食非飼養動物，並建立明確的裁罰機制。聯合報系資料照片

有民眾在國發會公共政策網路參與平台發起提案，主張依《傳染病防治法》及相關法規進行修法，全面禁止民眾在公共區域、道路及野外環境任意餵食非飼養動物，並建立明確的裁罰機制。該提案已突破5,000份附議門檻正式成案，主管機關衛福部疾病管制署7日對此初步回應，將於2個月內、即8月25日前完成具體回應。

該提案於5月29日提出，於6月25日跨越成案門檻，目前已正式進入機關回應階段。提案人建議，依《傳染病防治法》、《野生動物保育法》及相關動物管理法規進行修法或增訂管理條文，全面禁止民眾於公共區域、道路、公園、河岸、校園、住宅區及野外環境中，對非飼養狀態之野生動物、遊蕩動物與外來種進行任意餵食行為，並建立明確裁罰與勸導機制。

提案人指出，各地長期存在民眾任意餵食鴿子、遊蕩犬貓、外來鳥種與野生動物之情形，已衍生五大問題，包含增加動物傳染病與寄生蟲群聚傳播風險、危害上位掠食者與野生動物復育成果、增加遊蕩貓犬疾病爆發風險、破壞生態平衡與增加外來種問題、增加政府清潔、防疫與管理成本。

因此，提案人建議，中央主管機關應建立全國一致的規範，包括五大方向，第一，禁止於公共空間及野外環境任意餵食非飼養動物、第二，授權地方政府針對熱點區域設置禁餵區、第三，建立勸導、告發與裁罰機制、第四，針對動物救援、合法收容、復育單位與科研用途訂定例外條款、第五，加強民眾對生態保育與疾病防治的教育宣導。

提案人強調，本提案並非反對動物保護，而是希望以公共衛生、生態保育與長期動物福利為基礎，降低因不當餵食造成之疾病擴散與生態失衡問題。且該做法可降低動物傳染病與寄生蟲擴散風險，並改善都市公共衛生與環境品質，保護原生生態與復育成果，同時還能提升遊蕩動物管理效率、建立一致且明確的法規依據，並降低長期行政與社會成本。

面對民眾的積極連署，疾管署7日發布初步分析說明，感謝提案人及關注此議題的網友，並表示已正式接收連署。疾管署將依據《公共政策網路參與實施要點》規定，在8月25日前研擬具體回應，並將正式的評估與處理結果公開於平台上。

衛福部 野生動物 國發會

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