民眾提案「全面禁止餵食野生動物」 衛福部8月25日前回應

有民眾在國發會公共政策網路參與平台發起提案，主張依《傳染病防治法》及相關法規進行修法，全面禁止民眾在公共區域、道路及野外環境任意餵食非飼養動物，並建立明確的裁罰機制。該提案已突破5,000份附議門檻正式成案，主管機關衛福部疾病管制署7日對此初步回應，將於2個月內、即8月25日前完成具體回應。

該提案於5月29日提出，於6月25日跨越成案門檻，目前已正式進入機關回應階段。提案人建議，依《傳染病防治法》、《野生動物保育法》及相關動物管理法規進行修法或增訂管理條文，全面禁止民眾於公共區域、道路、公園、河岸、校園、住宅區及野外環境中，對非飼養狀態之野生動物、遊蕩動物與外來種進行任意餵食行為，並建立明確裁罰與勸導機制。

提案人指出，各地長期存在民眾任意餵食鴿子、遊蕩犬貓、外來鳥種與野生動物之情形，已衍生五大問題，包含增加動物傳染病與寄生蟲群聚傳播風險、危害上位掠食者與野生動物復育成果、增加遊蕩貓犬疾病爆發風險、破壞生態平衡與增加外來種問題、增加政府清潔、防疫與管理成本。

因此，提案人建議，中央主管機關應建立全國一致的規範，包括五大方向，第一，禁止於公共空間及野外環境任意餵食非飼養動物、第二，授權地方政府針對熱點區域設置禁餵區、第三，建立勸導、告發與裁罰機制、第四，針對動物救援、合法收容、復育單位與科研用途訂定例外條款、第五，加強民眾對生態保育與疾病防治的教育宣導。

提案人強調，本提案並非反對動物保護，而是希望以公共衛生、生態保育與長期動物福利為基礎，降低因不當餵食造成之疾病擴散與生態失衡問題。且該做法可降低動物傳染病與寄生蟲擴散風險，並改善都市公共衛生與環境品質，保護原生生態與復育成果，同時還能提升遊蕩動物管理效率、建立一致且明確的法規依據，並降低長期行政與社會成本。

面對民眾的積極連署，疾管署7日發布初步分析說明，感謝提案人及關注此議題的網友，並表示已正式接收連署。疾管署將依據《公共政策網路參與實施要點》規定，在8月25日前研擬具體回應，並將正式的評估與處理結果公開於平台上。