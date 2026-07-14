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鯊魚標本翻白眼打中上班族周一厭世心聲 基隆海科館鯊魚關注日揭密

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國立海洋科技博物館海科館在今天「國際鯊魚關注日」，公布典藏「厭世五鯊」標本；圖為皺鰓鯊。圖／海科館提供
國立海洋科技博物館海科館在今天「國際鯊魚關注日」，公布典藏「厭世五鯊」標本；圖為皺鰓鯊。圖／海科館提供

國立海洋科技博物館日前分享館藏鯊魚標本照片，「眼神死」的厭世神情，觸動上班族與學子心聲，成為網路話題。海科館在今天「國際鯊魚關注日」，揭露標本眼神往上吊的真相，順勢公布「厭世五鯊」標本，邀請民眾入館參觀與打卡。

海科館擁有原始蛇形身軀與六對外露鰓裂的「皺鰓鯊」標本，翻白眼的照片在網路流傳。館方說，有人認為「看來這隻鯊魚怨氣很重」、「這不就是我周一上班的表情嗎？」成為話題。

海科館研究典藏組主任陳麗淑表示，鯊魚標本翻白眼並不是標本師故意惡搞，也不是鯊魚活著時充滿怨氣，而是鯊魚的眼外肌失去神經控制，加上標本製作過程，多重物理與化學變化造成的「自然結果」。

海科館指出，鯊魚與大多數脊椎動物一樣，每顆眼球由六條眼外肌控制方向。活體時靠神經系統調節張力才能定格，死亡後神經停止作用，六條肌肉並非同時鬆弛，位於背側的上直肌與上斜肌通常保留較多殘餘張力。

海科館說，製作過程中會移除眼窩脂肪與支撐組織，使用福馬林或酒精固定液，也會使膠原蛋白與肌肉纖維收縮，多重因素疊加下，眼球便容易被拉向背側、瞳孔偏上，形成俗稱的「半吊眼」，意外造就了「這隻鯊魚好厭世」的表情。

海科館今天揭曉平時分別典藏在海科館主題館、典藏館的「厭世五鯊」，除了皺鰓鯊，還有吻部如利劍般尖長，極具視覺衝擊歐氏尖吻鯊，以及體型碩大，以濾食浮游生物維生的巨口鯊。還有堪稱海洋中最溫柔的巨人，同時也是現生最大魚類鯨鯊寶寶，及頭部呈槌狀、辨識度極高的雙髻鯊。

海科館館長王明源表示，鯊魚在地球上已生存超過4億年，是維持海洋生態系平衡不可或缺的頂級掠食者。因為過度捕撈與棲地破壞，許多鯊魚物種正瀕臨生存危機。

海科館藏標本透過社群迷因的形式出現，希望讓「厭世五鯊」不僅能搏君一笑，療癒現代人疲憊的心，更有助民眾進一步理解鯊魚在海洋生態中的關鍵角色，在日常中落實永續海鮮，翻轉對鯊魚的刻板印象。

國立海洋科技博物館海科館在今天「國際鯊魚關注日」，公布典藏「厭世五鯊」標本；圖為雙髻鯊。圖／海科館提供
國立海洋科技博物館海科館在今天「國際鯊魚關注日」，公布典藏「厭世五鯊」標本；圖為雙髻鯊。圖／海科館提供

國立海洋科技博物館海科館在今天「國際鯊魚關注日」，公布典藏「厭世五鯊」標本；圖為巨口鯊。圖／海科館提供
國立海洋科技博物館海科館在今天「國際鯊魚關注日」，公布典藏「厭世五鯊」標本；圖為巨口鯊。圖／海科館提供

國立海洋科技博物館海科館在今天「國際鯊魚關注日」，公布典藏「厭世五鯊」標本；圖為歐氏尖吻鯊。圖／海科館提供
國立海洋科技博物館海科館在今天「國際鯊魚關注日」，公布典藏「厭世五鯊」標本；圖為歐氏尖吻鯊。圖／海科館提供

國立海洋科技博物館海科館在今天「國際鯊魚關注日」，公布典藏「厭世五鯊」標本；圖為鯨鯊寶寶。圖／海科館提供
國立海洋科技博物館海科館在今天「國際鯊魚關注日」，公布典藏「厭世五鯊」標本；圖為鯨鯊寶寶。圖／海科館提供

海科館 鯊魚

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