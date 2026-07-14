土城河濱獨角仙現蹤 光蠟樹綠廊迎夏季生態旺季

夏季是獨角仙活動旺季，新北市土城區擺接堡路河濱自行車道、成功水門附近的光蠟樹近期枝葉繁茂，形成綠意廊道，也吸引獨角仙、鍬形蟲等甲蟲聚集。新北市高灘處表示，6月至7月是觀察獨角仙的最佳時期，民眾可利用清晨或傍晚前往，近距離觀察覓食、求偶及雄蟲角力等自然行為。

高灘處長黃裕斌表示，獨角仙主要以樹液為食，每年夏季成蟲羽化後，會尋找富含樹液的樹木，其中又以光蠟樹最受喜愛。光蠟樹是台灣常見的本土原生樹種，約在每年4月至6月開花，5月至8月間分泌富含糖分的樹液，因此常吸引獨角仙、鍬形蟲等昆蟲聚集於樹幹吸食。

高灘處指出，獨角仙約自5月下旬起陸續羽化，6月至7月數量最多、活動也最為活躍，8月仍可見其蹤影，至9月初則逐漸進入活動尾聲。民眾若在清晨或黃昏前往光蠟樹廊道，有機會看到獨角仙群聚吸食樹液，甚至目睹雄蟲為爭奪棲位彼此角力。

黃裕斌表示，光蠟樹具耐旱、耐風及適應力強等特性，樹形優美、枝葉濃密，不僅是河濱公園重要景觀喬木，也提供昆蟲棲息及覓食空間，兼具景觀、生態及環境教育價值。每逢夏季，光蠟樹林下形成特色昆蟲生態景觀，也成為親子觀察自然的熱門地點。

高灘處提醒，民眾觀察獨角仙時應以拍照取代捕捉，避免干擾野生昆蟲，也不要任意採摘植物、破壞棲地或留下垃圾，共同維護河濱公園生態環境。

土城擺接堡路自行車道沿線環境開闊，結合自行車道、草地及河岸景觀，民眾可導航至成功水門，再沿自行車道步行前往；也可搭乘捷運板南線至永寧站，再轉乘公車至成功水門周邊。

土城區擺接堡路河濱自行車道旁的光蠟樹進入盛夏時節，吸引獨角仙群聚覓食。圖／新北市高灘處提供