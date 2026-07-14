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狗群深夜圍攻咬死貓監視器拍下驚悚畫面 嘉市府追查行凶狗群

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義疑有多隻犬隻深夜集體攻擊流浪貓，監視器畫面曝光在社群後引發網友震驚與憤怒。記者魯永明／翻攝
嘉義疑有多隻犬隻深夜集體攻擊流浪貓，監視器畫面曝光在社群後引發網友震驚與憤怒。記者魯永明／翻攝

嘉義在地臉書社群「嘉義綠豆大小事」昨天流傳一段監視器畫面，內容顯示嘉市立體育場附近市宅街一帶，疑有多隻犬隻深夜集體攻擊流浪，畫面曝光後引發網友震驚與憤怒，質疑是否有人刻意放狗獵殺流浪貓，要求市府儘速查明真相，揪出行凶狗群。

根據網友貼出的監視器影像，事發時間7月11日凌晨3、4時許，當時約有8隻以上、體型大小不一的犬隻突然衝入住宅區四處搜尋流浪貓。影片中可清楚聽見貓咪淒厲慘叫聲，隨後多隻狗一擁而上撕咬，將貓活活咬死後便離去，並未啃食屍體，整個過程令人怵目驚心。

發文網友表示，近來凌晨時段經常發現這群狗在附近遊蕩，專門追逐、攻擊流浪貓，提醒住在附近的居民提高警覺，也懷疑是否有人故意將犬隻放出，呼籲相關單位介入調查。影片曝光後，引發大批網友熱議，不少人直呼畫面「太殘忍」、「看了很難過」，更有人痛批若真有人刻意放狗攻擊流浪貓，行為相當惡劣。網友要求市府建設處儘速調閱周邊監視器，追查犬隻來源，釐清是否有飼主放任犬隻在外遊蕩，並依法究責。

對此，市府建設處農牧科表示，接獲民眾通報後，已派員前往市宅街一帶實地了解，並調查監視器畫面中的犬隻來源。若查明畫面中的犬隻屬於遊蕩犬，將依法執行捕捉安置；若確認為民眾飼養犬隻，將進一步追查是否完成寵物登記及植入晶片。若未依法辦理寵物登記，可依規定裁罰。

此外，依動物保護法規定，飼主有妥善管理犬隻的責任，若因管理不當造成其他動物或他人生命、身體受損，也將依法究辦。建設處農牧科強調，已將網友提供的監視器畫面列為重要線索，正積極追查犬隻身分及是否涉及人為放任或蓄意放狗情形，希望盡快釐清案情，維護社區及貓的安全。

嘉義疑有多隻犬隻深夜集體攻擊流浪貓，網友質疑是否有人刻意放狗獵殺流浪貓，要求市府儘速查明真相，揪出行凶狗群。記者魯永明／翻攝
嘉義疑有多隻犬隻深夜集體攻擊流浪貓，網友質疑是否有人刻意放狗獵殺流浪貓，要求市府儘速查明真相，揪出行凶狗群。記者魯永明／翻攝

嘉義 流浪動物

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