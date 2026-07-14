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竹縣擬編165萬推路殺毛孩善終機制 1959通報後不再曝屍

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣議員朱健銘指出，不少民眾發現犬貓陳屍道路，卻不清楚該由哪個單位處理，建議縣府建立處理機制。圖／取自朱健銘臉書
新竹縣議員朱健銘指出，不少民眾發現犬貓陳屍道路，卻不清楚該由哪個單位處理，建議縣府建立處理機制。圖／取自朱健銘臉書

路上看見遭車禍死亡的犬貓，不少民眾不忍牠們曝屍路旁、反覆遭車輾壓，想替牠們善終，卻因不知道處理流程，或害怕接觸遺體而裹足不前。新竹縣議員朱健銘建議縣府建立處理機制。動保所表示，已規畫從通報、運送、晶片掃描到火化的機制，預估編列165萬預算。

朱健銘說，不少民眾發現犬貓陳屍道路，卻不清楚該由哪個單位處理，也有人詢問能否先以紙箱裝妥，再於特定時間送往動保所冰存或火化。他認為，路殺遺體若缺乏明確窗口及標準流程，民眾即使有心協助，也可能無所適從，盼縣府說明可提供哪些協助。

新竹縣動物保護防疫所長何志豐表示，縣府注意到民眾確有需求，已著手規畫犬貓路殺遺體處理機制。民眾在野外或道路發現犬貓遭車輛撞死，可撥1959通報，說明發現地點及現場狀況，動保所將派員處理，包括遺體運送及後續火化，民眾不必自行搬運或送往動保所。

何志豐指出，遺體運回後將先掃描晶片；若查有飼主，會通知飼主出面處理，讓飼主決定後續安置方式；若無晶片或查無飼主，則由動保所統一火化。盼透過公部門介入，使無主犬貓遺體有一致的處理方式，也讓毛小孩保有最後尊嚴。

動保所依過往處理經驗並參考其他縣市作法估算，竹縣每月約有100具犬貓遺體需要運送，一年約1200具，運輸經費約108萬元。全年遺體總重量估約10公噸，火化處理費約57萬元，整體計畫所需經費約165萬元。

何志豐說，相關經費將納入116年度預算編列，後續仍須經縣議會審議。若獲支持，將進一步完善通報、運送、辨識飼主及火化等流程，建立較完整的路殺犬貓善終機制。

朱健銘肯定動保所提出具體規畫，認為縣府願意承接遺體運送及善後責任，是回應民眾需求的重要一步，盼計畫持續推進，也應加強宣導1959受理範圍及通報時應提供的資訊，讓縣民遇到類似情況時知道如何處理。

毛小孩 新竹 新竹縣

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