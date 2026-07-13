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颱風後沙灘滿是海廢 玳瑁遭漁網纏繞1死2傷

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
巴威颱風過境後，大武崙沙灘及岸際有3隻玳瑁被遭廢棄漁網纏繞，其中2隻生命跡象穩定，送海龜救傷中心照護，另1隻死亡，將解剖檢驗。圖／基市府產業發展處提供
巴威颱風過境後，大武崙沙灘及岸際有3隻玳瑁被遭廢棄漁網纏繞，其中2隻生命跡象穩定，送海龜救傷中心照護，另1隻死亡，將解剖檢驗。圖／基市府產業發展處提供

巴威颱風過境後，基隆市政府展開大武崙沙灘環境清理作業，先後發現3隻玳瑁被遭廢棄漁網纏繞，並被海浪拍打上岸。基市府產業發展處今天表示，3隻玳瑁都是3至5歲的青年幼龜，其中2隻生命跡象穩定，已送海龜救傷中心照護，另1隻死亡，將解剖檢驗。

產業發展處指出，受巴威颱風強勁風浪影響，大量海洋廢棄物及廢棄漁網被沖上大武崙沙灘及岸際消波塊。颱風過後清理時，現場民眾和救生隊人員，陸續發現3隻玳瑁被漁網纏繞，被困在成堆的廢棄物中，無法脫身。

民眾及救生人員發現立即協助排除纏繞在玳瑁身上的漁網，並通報海洋保育類野生動物救援組織網（MARN）後，中華鯨豚協會派員到場，將2隻存活的玳瑁送往樹林海龜救傷中心，進行詳細檢查、治療及後續照護。死亡玳瑁尚未腐敗，一併送救傷中心解剖及檢驗，掌握健康狀況及釐清死因。

產業發展處長蔡馥嚀說，玳瑁是珍貴且受保育的海洋野生動物，這次事件再次凸顯廢棄漁網及海洋垃圾對海洋生態造成的嚴重威脅。廢棄漁具在海中持續漂流，不僅可能纏繞海龜，也可能危害鯨豚、海鳥及其他海洋生物，形成難以察覺的「幽靈漁具」危害。

市府呼籲民眾若於岸際或海域，發現受傷、受困或死亡的海龜及其他保育類海洋生物，勿自行拉扯漁網、搬動或將動物帶走，應先保持適當距離、記錄發現地點及動物狀況，並立即通報相關單位如就近的海巡安檢所，由專業救援人員到場處理，以免造成動物二次傷害，也保障民眾自身安全。

市府表示，後續將持續進行大武崙沙灘，以及周邊岸際的海洋廢棄物清理與巡查工作，加強海洋保育及廢棄漁具減量宣導，期盼透過政府、漁業從業人員與民眾共同努力，降低海洋垃圾對生態環境的危害，守護珍貴的海洋生命。

巴威颱風過境後，大武崙沙灘及岸際有3隻玳瑁被遭廢棄漁網纏繞，其中2隻生命跡象穩定，送海龜救傷中心照護，另1隻死亡，將解剖檢驗。圖／基市府產業發展處提供
巴威颱風過境後，大武崙沙灘及岸際有3隻玳瑁被遭廢棄漁網纏繞，其中2隻生命跡象穩定，送海龜救傷中心照護，另1隻死亡，將解剖檢驗。圖／基市府產業發展處提供

巴威颱風過境後，大武崙沙灘及岸際有3隻玳瑁被遭廢棄漁網纏繞，其中2隻生命跡象穩定，送海龜救傷中心照護，另1隻死亡，將解剖檢驗。圖／基市府產業發展處提供
巴威颱風過境後，大武崙沙灘及岸際有3隻玳瑁被遭廢棄漁網纏繞，其中2隻生命跡象穩定，送海龜救傷中心照護，另1隻死亡，將解剖檢驗。圖／基市府產業發展處提供

巴威颱風過境後，大武崙沙灘及岸際有3隻玳瑁被遭廢棄漁網纏繞，其中2隻生命跡象穩定，送海龜救傷中心照護，另1隻死亡，將解剖檢驗。圖／基市府產業發展處提供
巴威颱風過境後，大武崙沙灘及岸際有3隻玳瑁被遭廢棄漁網纏繞，其中2隻生命跡象穩定，送海龜救傷中心照護，另1隻死亡，將解剖檢驗。圖／基市府產業發展處提供

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巴威颱風過境後，大武崙沙灘及岸際有3隻玳瑁被遭廢棄漁網纏繞，其中2隻生命跡象穩定，送海龜救傷中心照護，另1隻死亡，將解剖檢驗。圖／基市府產業發展處提供
巴威颱風過境後，大武崙沙灘及岸際有3隻玳瑁被遭廢棄漁網纏繞，其中2隻生命跡象穩定，送海龜救傷中心照護，另1隻死亡，將解剖檢驗。圖／基市府產業發展處提供

海龜 巴威颱風

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