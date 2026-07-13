犬貓不再遊蕩野生動物安全生存 第3屆為野生動物而走大遊行9月19日登場

為讓社會看見野生動物與遊蕩犬貓面臨的困境，為野生動物而走聯盟將於9月19日於立法院旁舉行第3屆「為野生動物而走大遊行」，除了延續2023、2024年兩屆遊行的遊蕩犬貓議題，今年遊行主軸將全面拓展，讓社會進一步認識生物多樣性的地位及重要性。

為野生動物而走行動聯盟主要由關注伴侶動物福祉與野生動物保育議題的青年所組成，透過推廣遊蕩犬貓與生態永續的議題推廣來為動物們發聲，從路上無主犬貓的福祉缺乏到行車用路人的安全皆和遊蕩犬貓議題相關，期望透過議題和法規政策的改變，讓犬貓能夠不再遊蕩、回歸家庭，也還給野生動物安全的生存環境。

為野生動物而走聯盟理事長李宗宸表示，假如沒有生物多樣性的永續，那就不是真正的永續，希望透過已經第3屆的遊行，讓社會再次檢視現行動物保護政策與社會行為對生態系統的衝擊，也督促把生物多樣性納入各類公共決策的核心考量，也促進大眾面對遊蕩犬貓議題的意識與認知。

李宗宸也指出，距離地方選舉還有4個多月，希望可以透過這次遊行間接影響地方候選人的政見，進一步促成遊盪動物與野生動物的福利納入政策當中，這也是聯盟一直想促成的目標。