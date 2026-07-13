克服「馬尾症候群」癱瘓危機 小虎斑貓現頑強生命力等溫暖新家

新北市動保處日前接獲通報1隻幼年虎斑貓疑似後軀癱瘓，動保人員前往救援將這隻小貓隨送至五股動物之家治療。在獸醫師與動保員努力下，小虎斑貓克服了「馬尾症候群」順利康復，並完成疫苗施打與絕育手術，目前正期待著專屬牠的溫暖家庭。

五股動物之家獸醫師林洋演進行詳細檢查後發現，小虎斑貓第一節尾椎骨折，且尾巴已有嚴重潰爛跡象。神經受損也影響了小貓的下半身功能，導致牠無法自主排便與排尿，形成了棘手的「馬尾症候群」，整體健康狀況相當不樂觀。由於神經受損引發的排泄功能障礙，為避免尿毒症及傷口持續感染，動保員每天定時協助小貓進行人工擠尿與排便，獸醫師林洋演也果斷進行手術切除潰爛的尾巴，以防止組織壞死擴大。

經過手術治療與動保人員的照護，小虎斑貓展現了頑強的生命力，在定期復健與細心調養下逐漸恢復功能，已經完全擺脫了人工擠便尿的困境，能夠自主順暢地排便、排尿。動保員將牠取名「短尾巴」，在動物之家內開心地奔跑跳躍，目前已完成了基礎疫苗接種與絕育手術，身體狀況良好。雖然失去了長尾巴，但牠活潑、親人的個性不減，經常搖著可愛的短尾巴向每位參訪的民眾撒嬌。

新北市動保處表示，每一隻來到動物之家的毛寶貝都有屬於自己的故事，這隻幼虎斑貓能從瀕臨癱瘓到康復，除了醫療團隊的專業治療，更仰賴動保員日復一日的耐心照料，五股動物之家邀請喜愛貓咪的民眾前往互動，給這隻經歷過生死關卡、勇敢活下來的小虎斑貓一個翻轉命運的機會，給牠一個幸福家庭。

獸醫師替小虎斑貓進行手術。記者黃子騰／翻攝

照X光後發現小虎斑貓第一節尾椎骨折。記者黃子騰／翻攝

小虎斑貓「短尾巴」被救回時呈現癱瘓狀態。記者黃子騰／翻攝