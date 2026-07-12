用美照幫中途狗狗找家 三牲工作室分享用iPhone 17 Pro拍狗狗3大心法

一張好的照片，或許就是一隻狗狗找到家的起點。致力於寵物攝影、中途攝影與動物友善關懷的三牲工作室，攜手StrayKind社團法人台灣愛克特動物重生救援協會走入收容所，以iPhone 17 Pro為等待領養的狗狗拍攝形象照，希望透過影像讓更多人認識這些毛孩，進一步關注領養與動物保護議題。

收容所裡的狗狗對鏡頭與陌生人往往較為敏感，因此拍攝時除了器材，更重要的是如何降低狗狗的戒心。三牲工作室表示：「用手機拍狗狗，很多人第一個反應是把手機拿近一點、再近一點，但其實這往往不是最好的方式。尤其是面對不熟悉鏡頭、比較敏感，或還在觀察環境的狗狗，太快靠近反而容易讓牠緊張。」

三牲工作室也整理出3個拍攝重點，包括「由遠到近、由低到高」、「善用變焦取代移動」以及「全程搭配人像模式」，希望幫助更多人用手機拍下毛孩最真實的一面。

首先，建議拍攝時可遵循「由遠到近、由低到高」的方式，先蹲低身體，以狗狗視線高度開始拍攝，保持適當距離，觀察牠與人的互動。等到狗狗逐漸放鬆後，再慢慢縮短距離，最後才站起來變換拍攝角度，較容易捕捉到自然神情。

三牲工作室也分享，這次使用iPhone 17 Pro拍攝，最有感的是變焦彈性與望遠端表現全面升級。「相較於之前的iPhone，過去雖然已經有不錯的人像模式與主相機，但在拍寵物時，如果想把畫面拉近，很多時候還是會不自覺地往狗狗靠近。」

他們建議善用變焦取代移動，透過2x、4x甚至更長焦段拍攝，在不打擾狗狗的情況下拉近畫面，不僅能避免近距離廣角造成鼻子、頭部或身體比例變形，也能減少背景雜物入鏡，讓主體更加突出。「比起人一直往前壓迫，變焦是一種更溫柔的靠近。」

除了變焦功能外，人像模式也是拍攝過程中的重要工具。三牲工作室表示，這次並非等狗狗穩定後才開啟人像模式，而是全程使用，讓背景自然虛化，視覺焦點始終集中在狗狗身上，無論牠正在觀察環境、坐著、趴著，或與人互動，都能保留自然瞬間。

談到這次拍攝體驗，三牲工作室表示：「如果說以前的iPhone已經可以拍出好看的寵物照片，那iPhone 17 Pro更大的差別，是讓拍攝者有更多距離選擇。不是只能靠近牠，而是可以用更合適的焦段、更舒服的距離，慢慢找到狗狗最自然的狀態。」

對三牲工作室而言：「好照片不只是畫質變高，而是拍攝過程能不能讓狗狗盡可能放下戒心。比起硬把鏡頭靠近牠，iPhone 17 Pro這次更大的意義，是讓我可以用更舒服的距離，拍到更自然的狗狗。」

此次三牲工作室與台灣愛克特動物重生救援協會合作拍攝的影像，記錄了等待領養毛孩最真實的神情，也希望透過這些照片，邀請更多人關注流浪動物領養、分享相關資訊，並以不同方式支持動物保護，讓更多毛孩有機會找到溫暖的新家。

一張好的照片，或許就是一隻狗狗找到家的起點。圖／三牲工作室提供

拍攝全程使用人像模式，把握每一個當下，讓狗狗成為畫面真正的主角。圖／三牲工作室提供

善用變焦取代移動拍攝，用更舒服的距離，找到最自然的狀態。圖／三牲工作室提供

拍攝全程使用人像模式，把握每一個當下，讓狗狗成為畫面真正的主角。圖／三牲工作室提供