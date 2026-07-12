防人蜂衝突專家呼籲蜂不是害蟲 建置熱點地圖勝於一味防堵

新北市動保處與台灣大學昆蟲系合作，建置全國首創虎頭蜂熱點地圖及智慧防蜂警示系統Line Bot，整合歷年蜂巢通報資料及地理資訊，供民眾查詢熱點分布、防蜂知識及通報服務，有助提前掌握風險、避開高風險區域。台大昆蟲系教授楊恩誠說，這項好用的工具值得擴展到全國，成為智慧治理措施。

楊恩誠建議，若能整合各縣市消防局、動物保護單位、林業及公園管理機關，及民眾回報的資料，建立全國性資料庫，能更完整掌握虎頭蜂的時空分布變化。可進一步導入AI分析，結合歷年通報紀錄、氣象資料、地形環境及季節因子，建立虎頭蜂風險預警模型，從被動通報提升為主動預警。當氣候條件符合虎頭蜂活躍的高風險情境時，系統可提醒民眾提高警覺，或針對高風險步道、公園及校園加強巡查。

新北市動保處表示，將持續擴充資料庫、精進預警機制，進一步分析步道周邊蜂巢與步道距離的風險，研議離步道若干公尺外的蜂巢可不予摘除，結合公民通報及智慧分析技術，提高預警精準度，深化與學術單位合作，打造更完善的智慧防蜂管理機制。

新北動保處主張，規畫公園、校園植栽時，避免種植吸引虎頭蜂的食物，以免增加被螫傷風險。虎頭蜂成蜂以花蜜、樹液、成熟果實及其他含糖物質為食，夏、秋季出現在果樹、開花植物或樹液分泌處覓食。部分樹木如蠟樹等，因自然裂傷、修剪或蟲害造成樹液滲出，吸引虎頭蜂聚集，建議清理掉落果實、廚餘及含糖食物，避免增加蜂類覓食機會。

楊恩誠認為，不宜將防治虎頭蜂重點放在「避免種植某些樹種」，目前沒充分科學證據證明特定樹種一定較容易吸引虎頭蜂築巢。牠們選擇築巢位置受到許多因素影響，包括樹木高度、樹冠結構、遮蔽程度、周遭環境、人為干擾程度，及附近是否有充足食物來源等，是相當複雜的棲地選擇行為，不是單一樹種能決定。

楊說，公園及校園規畫上，比起刻意避免某些樹種，更重要是做好環境管理。例如在人流密集區避免形成長期未修剪、枝葉過於濃密的樹冠；針對步道、遊戲區及校園等活動空間，建立定期巡查制度，尤其在虎頭蜂活動旺盛的季節加強監測，比更換樹種更有效。

臺灣蜂類保育協會理事長蔡明憲指出，並非所有蜂種都會攻擊人、更非所有螫人的都是虎頭蜂，例如前陣子台大森林系教授在山林裡被攻擊就不是遇到虎頭蜂，而是變側異腹胡蜂。新北動保處的熱點地圖雖可查詢地點，可惜沒有標示蜂種，若能區分類別，對監測、預警有幫助，更能協助民眾認識、了解特性達到宣導教育目的。

蔡明憲主張多了解認識而不要一味想阻隔避而遠之，蜂並非害蟲，很多時候對環境有幫助，在生態中的角色甚至可以控制害蟲數量，許多蜂類會捕食有害的節肢動物與昆蟲，在維持自然生態平衡與農業病蟲害防治扮演重要角色。

他說，人類無法避免從事戶外活動接觸到野生動物，卻常因對蜂類陌生而有偏見，甚至導致錯誤行為，以預防蜂螫為例，大眾想要懶人包或標準答案，容易去脈絡化做出錯誤判斷導致遺憾，面對不同環境與蜂類狀態，應對方式不同，最重要是「隨時保持警覺，觀察環境動態變化」。

站在生態保護立場，了解蜂類勝於阻擋迴避，建議民眾登山、健行不要偏離傳統路線或步道，若是為探勘等理由需深入樹林草叢，除非快速接近造成威脅或干擾，蜂群通常不會突然湧上攻擊，登山時可多加留意環境動態徵兆。