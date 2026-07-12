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繁殖期蜂螫事件增多 蜂窩牽動生態 是否該摘陷兩難

聯合報／ 記者林昭彰王慧瑛／新北即時報導
樹棲型螞蟻的蟻巢掛在樹上時，圓圓的一包乍看之下容易與蜂窩搞混，常有民眾因此嚇壞而通報。圖／新北市動保處提供
樹棲型螞蟻的蟻巢掛在樹上時，圓圓的一包乍看之下容易與蜂窩搞混，常有民眾因此嚇壞而通報。圖／新北市動保處提供

新北貢寮區卯澳步道、瑞芳區小粗坑古道及三貂嶺步道等近期接連發生登山客遭蜂襲，造成多人受傷，蜂螫事件發生後，山友、民代關注後續作為，新北動保處團隊會偕摘蜂委外廠商入山勘察，入深山摘蜂窩高風險、高成本，也牽動生態平衡，摘不摘面臨兩難題。

新北市動保處統計，去年獲報蜂巢案共8429件，今年至6月已接獲5381件，以住家外圍、公園綠地及道路周邊居多，少部分發生於郊山步道、登山步道、林道及山區作業場所。部分案件造成登山民眾受傷，動保處接獲通報後，會立即派員前往現場勘查，依公共安全風險做專業評估。

近期是虎頭蜂繁殖季，基於護幼行為可能攻擊人，近期幾個蜂螫事件不在主要步道上，在野外吊車無法到達，有時要走4、5個小時山路，再全副武裝爬樹，摘除難度高，也牽動生態平衡，是否該摘除蜂窩是兩面刃。

台灣猛禽研究會秘書長為蔡岱樺說，蜂巢是生態一環，摘除山林裡的蜂窩對特定猛禽（如東方蜂鷹）食物來源有影響，東方蜂鷹會先攻擊並破壞蜂窩，才有辦法吃到幼蟲與蜂蛹，面對蜂類的傾巢而出，東方蜂鷹也會採取團體戰策略，輪番攻擊，或用調虎離山計。她憂心，若為人類安全無差別地大量摘除蜂窩，將直接減少野外的天然食物庫。

台大昆蟲系教授楊恩誠說，以往6月很少發生虎頭蜂攻擊事件，近年6月通報量明顯增加，顯示蜂群活動期有提前現象，不排除與氣候異常、暖化及極端天氣事件有關，不能依循過去經驗來判斷虎頭蜂活動季節，應建立更即時、動態的監測機制。

至於山區蜂巢是否該因發生蜂襲事件摘除？楊主張，不宜採取「全面摘除」或「完全不處理」極端做法，應建立科學化風險分級管理制度，兼顧公共安全與生態保育。

新北市動保處長楊淑方說，蜂螫事件發生後，並非所有蜂巢都需要立即摘除，會綜合考量蜂巢位置、蜂群活動情形、是否位於民眾常通行或活動區域，是否有再次發生蜂螫風險等因素，決定適當處置方式。

虎頭蜂在山區、森林等自然棲地有生態功能，若蜂巢位於人煙罕至山林或野生動物棲息地，會視情況採取封閉步道、設置警示及加強宣導等管理措施，原則上不予移除，以維持自然生態平衡

若蜂巢位於住宅周邊、公園、校園、道路或步道等高使用場域，有危害公共安全之虞，將立即安排摘除，兼顧公共安全與生態保育。

楊淑方說，山區摘蜂巢作業有一定挑戰，包括地形陡峭、交通不便、蜂巢位置隱密，部分位於樹冠高處或地下洞穴，增加作業風險，專業人員會審慎評估後執行。

近年民眾從事登山、健行等戶外風氣提高，加上夏季高溫、秋季蜂群成熟期，山域蜂螫事件增多。動保處透過防蜂宣導、熱點巡查及風險預警，多管齊下降低蜂螫事件。動保處也提醒民眾，預防蜂螫核心原則是「遠離蜂群、避免招惹」，戶外活動或工作要穿表面光滑的淺色長袖衣褲並戴淺色帽子，避免用香水、化妝品，以免濃郁氣味引來蜂群。遇蜂類在身邊盤旋，勿揮舞驅趕，要保持冷靜、緩慢安靜離開。

深山地形險峻、樹木高聳，受限於交通與環境，人員要全副武裝徒手攀爬數十公尺高的樹梢，高空作業的難度、風險都高。圖／新北市動保處提供
深山地形險峻、樹木高聳，受限於交通與環境，人員要全副武裝徒手攀爬數十公尺高的樹梢，高空作業的難度、風險都高。圖／新北市動保處提供

花蓮林管處（現為林保署花蓮分署）曾在佐倉步道記錄到東方蜂鷹取食虎頭蜂畫面，取食動作犀利，展現猛禽架勢。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處（現為林保署花蓮分署）曾在佐倉步道記錄到東方蜂鷹取食虎頭蜂畫面，取食動作犀利，展現猛禽架勢。圖／花蓮林管處提供

深山地形險峻、樹木高聳，受限於交通與環境，人員要全副武裝徒手攀爬數十公尺高的樹梢，高空作業的難度、風險都高。圖／新北市動保處提供
深山地形險峻、樹木高聳，受限於交通與環境，人員要全副武裝徒手攀爬數十公尺高的樹梢，高空作業的難度、風險都高。圖／新北市動保處提供

深山地形險峻、樹木高聳，受限於交通與環境，人員要全副武裝徒手攀爬數十公尺高的樹梢，高空作業的難度、風險都高。圖／新北市動保處提供
深山地形險峻、樹木高聳，受限於交通與環境，人員要全副武裝徒手攀爬數十公尺高的樹梢，高空作業的難度、風險都高。圖／新北市動保處提供

深山地形險峻、樹木高聳，受限於交通與環境，人員要全副武裝徒手攀爬數十公尺高的樹梢，高空作業的難度、風險都高。圖／新北市動保處提供
深山地形險峻、樹木高聳，受限於交通與環境，人員要全副武裝徒手攀爬數十公尺高的樹梢，高空作業的難度、風險都高。圖／新北市動保處提供

深山地形險峻、樹木高聳，受限於交通與環境，人員要全副武裝徒手攀爬數十公尺高的樹梢，高空作業的難度、風險都高。圖／新北市動保處提供
深山地形險峻、樹木高聳，受限於交通與環境，人員要全副武裝徒手攀爬數十公尺高的樹梢，高空作業的難度、風險都高。圖／新北市動保處提供

深山地形險峻、樹木高聳，受限於交通與環境，人員要全副武裝徒手攀爬數十公尺高的樹梢，高空作業的難度、風險都高。圖／新北市動保處提供
深山地形險峻、樹木高聳，受限於交通與環境，人員要全副武裝徒手攀爬數十公尺高的樹梢，高空作業的難度、風險都高。圖／新北市動保處提供

花蓮林管處（現為林保署花蓮分署）曾在佐倉步道記錄到東方蜂鷹取食虎頭蜂畫面，取食動作犀利，展現猛禽架勢。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處（現為林保署花蓮分署）曾在佐倉步道記錄到東方蜂鷹取食虎頭蜂畫面，取食動作犀利，展現猛禽架勢。圖／花蓮林管處提供

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