毛小孩也吃到？寵物食品公會偕多家大廠自清：大豆油使用率極低

近期國內大豆沙拉油驗出第一級致癌物苯駢芘超標的食安風波，引發不少家中有「毛小孩」的飼主關切，憂心受汙染油品是否會悄悄流入寵物的碗盤中。台灣寵物食品工業同業公會今發表聲明，率國內各大指標性寵物食品品牌集體發聲，強調大豆沙拉油在台灣寵物食品使用機率低，業界主流品牌均未採用該項原料，消費者勿過度恐慌。公會也對政府喊話，盼爭取創立官方「寵物食品安全標章」，打造讓飼主安心的良性市場生態。

針對大豆油食安風暴，公會澄清，膳食脂肪是寵物維持生命與皮毛健康的必須營養素。不論是乾飼料、濕糧罐頭還是寵物零食，在配方設計上為了追求適口性與符合犬貓專性肉食的生理需求，絕大多數皆使用「雞油」或「魚油」等優質動物性油脂，極少使用大豆沙拉油作為主要脂肪來源。

即使是針對部分對肉類過敏的犬貓所設計的「素食配方糧」，產業內也多選擇熱穩定性高、不易氧化的棕櫚油，此次人類食用大豆油的汙染事件，對台灣寵物食品供應鏈實質風險不高。

為求慎重並讓飼主徹底安心，國內高達超過十家指標性寵物食品大廠與品牌，在第一時間便大動作展開自主全面盤點，並發表聯合自清聲明：包括福壽實業（股）公司、寶榮寵物企業（股）公司、 毛能寵物營養生技（股）公司-固牧寵糧（GOMO）、寶研生技（有）公司、自力耕生（股）公司（汪喵星球）、艾澌克企業(股)公司（耐吉斯寵物食譜）、富崴飼料（有）公司、冠閎實業（有）公司、富昱生化科技（股）公司、大谷寵物用品企業（有）公司、珍食堡實業（股）公司、信元製藥（股）公司、喬泰寵物用品企業（有）公司等，上述品牌均鄭重澄清旗下全系列寵物食品、飼料與點心，完全未使用大豆沙拉油作為原料。目前可能使用到的會員廠商，該油品也並未作為寵物食品的原料使用，而是用在將肉泥塑形為雞腿形狀的模具上，以利脫模使用。

此外，為了採取更高規格的防禦作為，部分品牌廠商更進一步將現行配方中所使用的「動物性油脂」及相關原料，主動送往第三方獨立公正機構進行「苯駢芘（BaP）」及多環芳香烴（PAHs）的防範性篩檢。公會強調，台灣各大寵物食品大廠的食安防線是穩固的，飼主可以放心餵食。

「此事件是一個轉機。」台灣寵物食品工業同業公會表示，深知飼主對毛孩就如同對待親生孩子一般重視，台灣本土寵物食品品牌必須用高於法規、比照人類食安的規格來自律。

為進一步提升台灣品牌在消費者心目中的信任度，公會接下來將推動以下兩大核心防禦工程，包括推動品牌商「自主預防性監控」，公會將輔導旗下所有會員品牌，針對高溫加工製程進行嚴格控管，並在原料採購端建立供應鏈稽核機制，要求進口植物油脂或相關原料須具備無有害物質殘留的檢驗證明。

另一個方向是向農業部爭取創立「寵物食品安全標章」，下一步公會將主動與農業部及學術專家研商，建立一套共同檢驗平台超越現行的第三方稽核體系。鼓勵更多台灣自有品牌業者進行自主逐批檢驗、製程升級的誠實品牌，將能獲得此一官方認證標章，幫助飼主在市場上輕鬆辨識並選擇真正安全、透明的台灣在地優質食品。