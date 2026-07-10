寵物也會過敏！新北動保處即將開辦照護課程

每年7月8日是WHO等單位發起的「世界過敏性疾病日」，新北市動保處表示台灣地處亞熱帶，毛寶貝常因跳蚤蚊蟲叮咬、冷熱交替、食材及環境過敏原引發過敏性疾病，飼主應做好居家環境衛生管理、定期為寵物除蟲並慎選低敏食材以減少過敏問題。

犬貓常因季節交替、食物中的過敏物質或跳蚤、壁蝨、蚊蟲、塵螨、蜂、蛇叮咬、以及清潔藥劑殘留等引發過敏，甚至注射疫苗都有可能引發嚴重過敏反應。

症狀從輕微皮膚紅腫、發癢、毛髮脫落，到中度眼睛發紅、流鼻水、打噴嚏、咳嗽，急性過敏嚴重時甚至可能引發呼吸困難、胸悶，甚至造成過敏性休克而有生命危險。

為防止毛寶貝過敏，飼主平時可從做好居家環境衛生管理、慎選食材、定期為毛寶貝驅除體內外寄生蟲及做好溫度調節。如有疑似過敏症狀，應帶毛寶貝就醫釐清原因，如確診為過敏性問題，可盡快調整飼養方式遠離過敏原或給予藥物輔助治療。

新店動物之家獸醫師李建沛表示，為了避免過敏性問題影響動物之家毛寶貝的健康，收容的毛寶貝們平時會做好體內外寄生蟲驅蟲，餵食不同種類飼料時也會觀察動物食用後情形，此外也會定期清潔消毒動物舍，做好環境衛生及溫濕度控制管理，以防止環境過敏原產生。

動保員葉穎呈指出，有次出勤救援到躲在草叢裡的狗，帶回動物之家後發現狗狗臉腫起來，經過獸醫師打針及投藥才慢慢消腫，原來犬貓也像人一樣會因為環境問題產生過敏反應，平時也應注重飼養方式並盡速治療。

新北市動保處不定期於板橋生命教育園區邀請專家舉辦免費寵物知識課程，7月26日邀請張軒祐獸醫師演講「夏日大作戰毛寶貝照顧須知」，相關報名資訊可上動保處官方網站或加入新北市動保處臉書粉絲專業查詢。

寵物也會過敏，這隻小貓便因為過敏導致眼睛發紅腫脹。圖／新北市動保處提供