【動物冷知識】蠍子把獵物變成濃湯喝下肚！真實吃法令人發毛

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？蚊子要吸你血時，會一次動用6根針哦！！

今天就讓我們一起來看看，3個有趣的動物吃飯冷知識吧！！

蠍子沒辦法吃固體食物，所以他們吃飯前都必須先「體外消化」一下。

蠍子是個不挑食的機會主義者，基本上只要是他們可以制伏的獵物，最終都會成為他們的盤中餐。

當他們抓到獵物時，會撕碎獵物的身體，然後吐出消化液先在體外消化一下，等獵物的組織分解成液態或半液態時，再像喝湯一樣喝進肚。

蠍子的口部構造極其細小，為了防止殘渣堵塞消化道，他們在攝食過程中會進行精密的過濾。通常只有分解成液體狀的組織與極小的碎屑會被吸入，堅硬的外骨骼或大型殘骸通常會被丟棄在一旁。

這樣算不算是一種活體榨汁機？

盲鰻是一種專門清理海底屍體的食腐動物。雖然他們的眼睛已經退化到只剩微弱的感光功能，但嗅覺異常靈敏，能迅速找到沉入海底的動物屍體。

找到食物後，盲鰻會直接鑽進屍體內大快朵頤。更驚人的是，除了用嘴巴啃食，他們還能透過皮膚和鰓吸收水中溶解的有機物。

可以說，盲鰻根本是「全身都是嘴」的最強吃貨！！

每個人一定都有被蚊子叮過的經驗，尤其夏天一到，光是耳邊傳來的嗡嗡聲就讓人心煩意亂。

但你知道嗎？蚊子每次叮咬時，竟然要動用六根針！這套口器精密得像一組微型手術器材。

其中兩根像鋸子一樣快速振動，負責切開皮膚；兩根用來撐開組織、固定位置；一根中空針負責吸血；另一根則會注入含有抗凝血劑與麻醉成分的唾液，這也是被叮後發癢的原因。

而蚊子的唇瓣平時就像「針套」一樣保護這六根刺針，叮咬時才會彎曲收起，讓這套微型工具準確工作。

原本以為蚊子只是拿著一根針在偷吸血，沒想到他們身上竟然藏著一整套「鋸開皮膚、注射麻醉、抽取血液」的微型手術器材！

參考資料：1、2、3