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恢復流浪動物12夜昨剛通過成案門檻 反對者馬上再提案
遊蕩動物對生態、公共安全與農畜產業已造成重大影響，有民眾日前於「公共政策網路參與平台」提議檢討流浪動物「零撲殺」政策，恢復「限期收容（12夜）」機制，並精準落實人道安樂死，以維護本土生態與動物，短短11天就達5000人附議的成案門檻。而昨天則有民眾發起拒絕恢復12夜的提議。
恢復12夜的提議者郭均庭表示，自2017年台灣正式實施流浪動物「零撲殺」政策以來，原意是出於人道與對生命的尊重。然而在「TNVR」措施趕不上繁殖速度、惡意棄養重罰難以落實，以及野外人為餵養氾濫的現狀下，零撲殺政策已步入死胡同，並帶來嚴峻危機。
因此，本提案希望檢討現行零撲殺制度，恢復限期收容機制，並在無人領養、經評估與獸醫確認後，對部分犬貓執行人道安樂死，以減少收容超載與野外遊蕩問題。
此外，提案也主張將固定定點、固定頻率餵養者視為實質飼主，若動物造成生態破壞、傷人或車禍，餵養者須負相同刑事與民事責任，以遏止不負責任的野外餵養。
「拒絕恢復12夜」提議人昭昭則表示，應當從源頭做起，提倡絕育，重罰棄養，並從源頭繁殖場堵，12夜恢復並不能解決問題，不然以前還有12夜的時候怎麼還有那麼多流浪犬貓，因此提倡絕育、重罰棄養、停止源頭繁殖場。
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