大陸數千隻貓後肢癱瘓！逾六成食用同品牌貓糧 品牌方：無法確定病因

中國大陸愈來愈多人飼養寵物，今年初發表的《2026年中國寵物行業白皮書》指出，去年大陸城鎮寵物消費市場規模達3126億元（人民幣）(約新台幣1.4兆元)，卻屢次傳出飼料摻雜劣質原料，導致寵物肝腎受損甚至死亡。

《北京商報》報導，有飼主反映其養了12年的愛貓後腿突然癱瘓，輾轉到多間寵物醫院求醫後，獸醫均將問題指向其一直食用的「伯納天純」貓糧，有醫院甚至將此類病症俗稱為「伯納癱」。不少飼主透過社交群組來分享家中病貓的治療方法及尋找病因，有人粗略統計，超過5000隻貓患有「伯納癱」，其中六成的貓曾食用伯納天純的貓糧。

癱瘓病貓吃同款貓糧 換糧成唯一生路

據報道，今年3月，李瀾養了12年的愛貓突然後腿無力，走路一瘸一拐，她原以為是貓蹦跳時不慎弄傷，但情況日漸惡化，貓的後腿徹底無法動彈，只能靠前肢爬行，最後更大小便失禁，「能看出來，牠自己也很痛苦」。她從普通寵物醫院輾轉到上海的寵物神經專科醫院，均被告知大概率是貓糧有問題。

李瀾介紹，愛貓一直食用伯納天純的貓糧。由於無法確定病因，除了換糧別無他法，她遂在社交媒體上想尋找同類病例的治療經驗，卻發現不少貓食用同款貓糧後都出現同樣癥狀。

成都的陸曉曉養了3隻布偶貓，4個月內先後後肢癱瘓。她帶貓就醫檢查後未發現異常，按神經性貓傳腹治療後病情反而加重。無奈之下，她帶愛貓前往成都一家知名動物醫院做針灸治療，才發現院內有大量後肢癱瘓貓咪就診。獸醫得知其家貓食用8年伯納天純的貓糧後，建議換糧排查誘因。

除伯納天純外，另一貓糧品牌弗列加特同樣被頻繁提及。2025年5月底，李賽飛的愛貓開始出現異常，僅僅3個月就從走路偶爾踉蹌到只能靠前肢爬行，檢查未能找出問題根源。李賽飛後來加入一個患病貓的群組，大家推斷可能是貓糧問題，他才注意到愛貓患病前一年一直食用山姆MM貓糧，該產品的生產商「乖寶寵物食品集團股份有限公司」，正是「弗列加特」貓糧的母公司。

5000隻貓後肢癱瘓 六成病例指向同一品牌

在獸醫對症下藥及李賽飛的悉心照顧下，其愛貓在求醫不足一個月便恢復如初。愛貓康復後，李賽飛開始在網上分享治療經驗，目前他正管理6個後肢癱瘓小貓交流群，「有小貓康復退群的，也不斷有新進群的，保守估算有5000隻了」。

李賽飛介紹，從2025年下半年開始，新進群的成員均向愛貓餵食伯納天純及弗列加特。他基於5個群1000隻貓做過統計，截至2025年10月底，伯納天純佔65.58%，弗列加特佔24.6%，其餘是其他品牌。這些病貓年齡從半歲到十幾歲，品種涵蓋英短、布偶、田園貓等，來自全國各地，同一家庭的多隻貓也有同時發病的情況，而唯一的共同點是貓糧。

不過，公開投訴平台上只有100多條可見投訴。巨大的數字落差背後，是大多數飼主選擇不公開維權，還是品牌方私下調解部分糾紛？有飼主表示，自己在社交平台分享愛貓治癒過程，僅因提到「我們吃了3年的伯納」，便被投訴涉嫌發布不實信息、名譽侵權。

李賽飛稱，建立交流群的初衷是為更多貓提供可複製的治療方案，卻屢遭打壓，互助群曾被舉報解散，後來線上交流只能用「四字貓糧」等代稱規避敏感詞，即使在網上發布治療影片同樣遭到舉報。

有執業獸醫解釋，面對不明原因後肢癱瘓，常規檢查會逐一排除心臟血栓、腰椎損傷、神經免疫類疾病等已知病因。若檢查中均未發現明確病變，便會將目光轉向日常飲食，「各地同行有過交流，多起不明原因後肢癱瘓的貓咪在更換貓糧後症狀逐步好轉，代謝掉可疑物質可能是恢復的關鍵」。

品牌方發聲：獸醫建議換糧不構成產品質量異常

伯納天純是國產高端寵物糧品牌，隸屬於上海依蘊寵物用品有限公司，主要出售包括犬主糧、貓主糧以及寵物零食。在黑貓投訴平台以「伯納天純」為關鍵詞搜索，投訴超500條。其中涉及「癱瘓」內容的投訴達100餘條，大多集中在2025年下半年至今。

對於有貓食用貓糧後出現後腿無力情況，伯納天純回應稱，自2025年8月便注意到有消費者反饋相當情況，公司成立專項小組跟進，至今仍高度關注，並積極與消費者溝通。

公司對消費者反饋的情況和產品批次、貓咪年齡、相關病史等信息整理統計，經過分類梳理，不存在單一的集中食用產品批次，也未出現大規模集中發病的貓咪食用同批次產品的情況，同時貓咪的具體發病情況也不存在完全一致性。

對於獸醫建議更換貓糧，伯納天純表示，在臨床診療中，貓出現不明原因異常癥狀時，在未明確具體病因、無法鎖定風險源頭的前提下，獸醫建議暫時停用現有糧食、排查現有外部環境因素，屬於臨床醫學常規風險排除手段，是謹慎的診療避險操作，不構成產品質量異常、寵物致病的專業判定結論。

從獸醫醫學專業角度而言，貓後肢無力、行走不穩是誘因十分複雜的綜合症狀，貓咪自身基礎疾病、飼養環境、個體體質等均可能誘發相關表現，僅依靠此癥狀無法確定準確病因，更不能直接認定和貓糧存在直接關聯。

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文章授權轉載自《香港01》