小琉球海龜遭漁網纏繞 專家籲減少廢棄物流入海洋

小琉球今天出現1隻遭漁網嚴重纏繞的海龜，海巡人員獲報後與漁民聯手前往救援，已送到海生館診治。海生館副研究員李宗賢表示，類似案例小琉球常見，應減少廢棄物流入海洋。

海巡署南部分署第五岸巡隊今天表示，小琉球安檢所今天上午9時5分接獲通報，在小琉球白沙漁港港口處發現1隻活體海龜，因遭漁網嚴重纏繞造成行動受阻，安檢所同步通報海洋保育署高雄海洋保育站，並派員搭乘友好漁民船筏前往救援，合力將受困海龜帶上岸後，協助移除纏繞漁網，並依程序通報「海保救援網（MARN）」協處。

第五岸巡隊表示，經初步判斷，該海龜品種為「欖蠵龜」，右前肢有繩索勒痕，後續由高雄海洋保育站送往國立海洋生物博物館進一步檢查與治療。

第五岸巡隊呼籲，民眾如在岸際、港區或海上發現海洋生物擱淺、受傷或受困，請勿自行拉扯、驅趕或任意處置，應立即撥打海巡署「118」報案專線，海巡人員將迅速到場協處。

李宗賢告訴中央社記者，今天救援的欖蠵龜已有勒痕，若在野外沒處理好，可能保不住前肢；而海龜受魚鉤、漁線或螺旋槳傷害案例，以全台分布來看，小琉球是常見熱點。

日前才有潛水教練在社群分享，下潛時遇到1隻被釣線纏繞的海龜，他將釣線割掉讓海龜游走。對此，李宗賢表示，考量人員安全為最優先原則，國際上對於海龜水下救援工作並非常見，且也沒有能保證人員百分百安全的操作標準流程，因此目前國內由海保署建立的「海保救援網」，通報流程仍以擱淺岸際或是水上漂浮救援為主。

李宗賢說，以該案例來說，海龜看來已久未吸氣，在解除纏繞後，海龜才能至水面上換氣存活；他也呼籲，由於海龜常因廢棄漁業用品受傷，民眾應盡量減少廢棄物流入海洋，若釣魚應帶回魚鉤、漁線等，以免纏繞、傷害海洋動物。