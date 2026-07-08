嘉義觸口龜類保育園區開放 開放學校、NGO參訪

許多飼主都曾幻想帶著愛犬參加寵物競賽，不僅能展現平時訓練成果，也能留下難忘回憶。不過近日一段哈士奇參加寵物比賽的影片在網路上瘋傳，這隻「二哈」雖然沒有跑出亮眼成績，卻靠著一路失控又努力完賽的模樣，加上飼主全程高分貝應援，意外成為全場焦點。

2026-07-08 15:47