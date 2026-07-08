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嘉義觸口龜類保育園區開放 開放學校、NGO參訪

中央社／ 嘉義縣8日電

林保署嘉義分署觸口龜類保育教育園區7月25日至11月26日及明年3月11日至5月6日期間，開放14場參訪活動，邀請雲嘉南地區國中小師生及國內相關NGO團體報名參加認識龜類生態。

認識台灣龜類在生態系扮演的角色及其面臨危機的機會來了，嘉義分署今天發布新聞稿表示，觸口龜類保育教育園區即日起開放申請參訪。

嘉義分署說明，此次園區預約參訪活動開放日期與申請方式，可至林業保育署嘉義分署網頁查詢。此外，觸口自然教育中心亦不定期辦理龜類保育教育活動，相關課程可至「台灣山林悠遊網」自然教育項目下查詢。

嘉義分署指出，為強化台灣原生龜類保育工作，108年設立觸口龜類保育教育園區，委託國立嘉義大學團隊駐館管理，持續推動龜類研究與環境教育。

嘉義分署說，台灣共有5種原生陸域龜類，近年受棲地消失、盜獵走私等壓力影響，致使野生族群數量下降，存續面臨嚴峻考驗。除民眾所熟悉的中華鱉與斑龜之外，食蛇龜及柴棺龜已列為瀕臨絕種保育類野生動物，金龜則列為珍貴稀有保育類野生動物，亟需大眾關注台灣原生龜類的保育行動。

嘉義 野生動物 林保署

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