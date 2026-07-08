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南市疑宰殺犬隻案 動保處：X光檢查無骨折檢體初判排除

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市疑宰殺犬隻案，動保處表示，經X光檢查無骨折，檢體初判排除將持續進一步釐清確認。記者謝進盛／翻攝
南市疑宰殺犬隻案，動保處表示，經X光檢查無骨折，檢體初判排除將持續進一步釐清確認。記者謝進盛／翻攝

台南市安南區一處外勞宿舍民宅後院疑似宰殺犬隻案震驚外界，南市動保處今指出，經獸醫師詳細X光檢查，現場所有犬隻均無骨折情形，現場採集2件可疑檢體，初步判定並非犬隻組織，為求慎重，仍同步送請專業機關檢驗鑑定、案情。

動保處指出，7月5日接獲議員通報後立即於當日前往稽查，現場未發現宰殺或食用犬隻等具體事證。經查該處為6名菲律賓籍移工租居住所，現場食材以魚類及雞肉為主，並無犬隻遭宰殺明確證據，已指派專責人員持續蒐證調查。

動保處進一步說明，連日派員稽查、通知飼主限期到案說明，並於今全數將犬隻帶回安置。其中5隻幼犬有3隻出現後肢無力症狀，經獸醫師X光檢查確認均無骨折情形，初步研判為病毒感染造成神經受損致後肢癱瘓，後續將持續治療與觀察。

而稽查時發現屋外7隻犬隻，其中6隻疑有飼主卻未妥善管理，已通知飼主限期到案說明，並依法追究相關責任。

動保處表示，若後續檢驗結果確認涉及犬隻組織或查獲不法宰殺行為，仍將依動物保護法第12條規定，依同法第27條第6款對持有人處以最高新台幣25萬元罰鍰；宰殺犬隻行為人並將依同法第25條第2款規定，直接移送司法機關偵辦，最重可處二年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣最高200萬元罰金。

骨折 獸醫師 台南

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