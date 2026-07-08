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哈士奇比賽跑歪！飼主一路崩潰尖叫「看媽媽」全場笑翻幫加油

聯合新聞網／ 綜合報導
一段哈士奇參加寵物比賽的影片在網路上瘋傳，牠一路失控又努力完賽的模樣，加上飼主全程高分貝應援，成為全場焦點。圖擷自《動物梗圖星球》
一段哈士奇參加寵物比賽的影片在網路上瘋傳，牠一路失控又努力完賽的模樣，加上飼主全程高分貝應援，成為全場焦點。圖擷自《動物梗圖星球》

許多飼主都曾幻想帶著愛犬參加寵物競賽，不僅能展現平時訓練成果，也能留下難忘回憶。不過近日一段哈士奇參加寵物比賽的影片在網路上瘋傳，這隻「二哈」雖然沒有跑出亮眼成績，卻靠著一路失控又努力完賽的模樣，加上飼主全程高分貝應援，意外成為全場焦點。

影片被轉發到臉書社團動物梗圖星球》上，原PO笑稱：「光是這個嗓門，聽得出來媽媽已經拚盡全力。」畫面中，一名女飼主帶著自家哈士奇參加寵物競賽，只見比賽還沒正式進入狀況，飼主就已經不斷喊著「看媽媽、看媽媽、看媽媽」，音量也隨著狗狗分心越來越大聲。

沒想到，哈士奇好不容易看向飼主後，仍慢慢悠悠地移動到賽道，甚至一度走錯方向，讓飼主急得大喊：「不是那邊！」全場觀眾也忍不住笑出聲。

比賽開始後，這隻二哈依舊很有自己的節奏，雖然在飼主引導下開始往前跑，但過程中仍不時分心、偏離路線。女飼主則全程化身熱血教練，不斷大喊「跳！」、「好狗狗！」，到了隧道障礙前，更焦急喊著「來，進進進！求你了、求你了」，只希望愛犬能順利通過關卡。

接著，飼主繼續用盡力氣替狗狗打氣，尖叫喊出：「加油加油，你是最棒的！」眼看比賽即將結束，哈士奇卻又突然偏離路線，讓飼主忍不住再次崩潰大喊：「過來！求你了！」連一旁觀眾與其他選手都被這對人犬組合感染，忍不住跟著加油。

雖然這隻哈士奇的比賽過程狀況不斷，成績也未必亮眼，但牠最後仍在飼主努力引導下完成賽程。這段影片曝光後，也讓大批網友笑翻，紛紛留言：「好可愛的參賽隊伍」、「哈士奇居然完成比賽了」、「這麼聽話肯定不純」、「媽媽的嗓門也拚盡全力了！」、「媽媽快示範了，恨不得跳給牠看」、「看得出來牠很怕被母老虎巴頭」。

哈士奇 動物 寵物 狗狗

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