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高雄大寮惡劣飼主遛狗未牽繩「2年3度咬傷人」 反嗆路人：罰錢我沒差

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄大寮區近期發生一名遛狗飼主在各處公園未繫繩遛狗，造成犬隻2年內3度咬傷民眾，該飼主被提醒後反而態度惡劣表示「動保法只是罰錢而已，我沒差啊」。圖為大寮果協公園。圖／翻攝自Google Map
高雄大寮區近期發生一名遛狗飼主在各處公園未繫繩遛狗，造成犬隻2年內3度咬傷民眾，該飼主被提醒後反而態度惡劣表示「動保法只是罰錢而已，我沒差啊」。圖為大寮果協公園。圖／翻攝自Google Map

高雄大寮區發生一名遛狗飼主在當地各處公園未繫繩遛狗，造成犬隻2年內3度咬傷民眾，該飼主被提醒後竟態度惡劣表示「動保法只是罰錢而已，我沒差啊」，還謾罵、威脅打人，事件經過被當地民眾公布在網路上；高市動保處表示，飼主攜帶寵物出入公共場所未鏈繩、箱籠等，最高可處1萬5千元以下罰鍰，將要求飼主到案說明。

一名大寮民眾在Threads上發文表示，該名飼主2年內已經3度因遛狗未繫繩，造成犬隻咬傷人，2年前因犬隻咬傷人曾有報警記錄，上個月又再次咬傷人，而本月6日又再次發生，「三次都是同一位飼主、同一隻狗，而且都沒有綁牽繩。」而民眾上前和飼主溝通，對方卻始終不認為是自己的問題，甚至態度囂張、作勢打人。

該名民眾表示「今晚（6日）再次發生後，對方還烙人回來想用打架解決，警察都來了」，即便警方到場，該名飼主仍態度惡劣、到處對人謾罵髒話，飼主甚至說「動保法只是罰錢而已，我沒差啊」。民眾說以前犬隻咬傷人是發生在早上，他已經避開早上時段，但如今晚上時也被同一隻狗咬傷，代表此飼主無論在任何時間，都不綁牽繩導致其餘民眾與毛小孩的危害。

民眾說，暑假到了，無法想像未來若小孩與毛小孩道這些公園散步遇到該犬隻，會遇到多大危害，提醒近期會到大寮果協公園散、台貿公園、鳳凰公園、精忠公園散步、運動、遛狗的朋友，多留意自身及毛孩安全。

高市動保處表示，依據本市動物保護自治條例第12條規定，飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入場所，應使用鏈繩、箱籠或採取主管機關公告之適當防護措施，違者經勸導拒不改善，可處3千元以上1萬5千元以下罰鍰，並得按次處罰。經查目前尚無本案通報紀錄，後續將請警方協助提供行為人(飼主)資料並通知到案說明，後續將依本市動物保護自治條例等相關規定裁處。

毛小孩 遛狗

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