影／熱鬧海底生態圈 巨大鋼鐵城堡軟珊瑚與成群燕魚潛水界美景

知名潛水教練貝克漢7月4日在基隆八斗子近海潛點「鋼鐵礁」，目擊逾200隻的「尖翅燕魚」集體群游，築起壯觀的「燕魚風暴」。貝克漢說，這處巨大鋼鐵城堡魚是人工魚礁區，滿滿軟珊瑚與成群燕魚的美景，成為台灣東北角非常受歡迎的潛水熱點，常有意外的生態驚喜。

鋼鐵礁對潛水人員並不陌生，但一般民眾可能不了解，貝克漢說，2005年政府在望海巷人工魚礁區投放A型鋼鐵礁，是堅固鋼材搭建而成中空狀的框架，因此被稱為鋼鐵礁，「就是為了讓小魚在海裡有地方住」。

貝克漢說，鋼鐵礁粗糙表面會吸引海藻、珊瑚與藤壺等小生物附著，食物有了還有藏身處，魚群就會聚集，時間久了之後就成為海底熱鬧的生態圈，隨時會充滿驚喜。

八斗子鋼鐵礁至今已投放20多年，有效成為人工魚礁，海洋生態相當穩定。貝克漢表示，鋼鐵礁已成為台灣東北角非常受歡迎的潛水景點。潛水員可以下潛到約20到30公尺深的海底探索這些巨大的鋼鐵城堡，欣賞美麗的軟珊瑚與成群的燕魚。