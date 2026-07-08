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獨／八斗子鋼鐵礁逾200隻「尖翅燕魚風暴」 東北角潛界百年難得奇景

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
知名潛水教練貝克漢7月4日帶領船潛活動時，在基隆八斗子近海潛點「鋼鐵礁」，目擊逾200隻的「尖翅燕魚」集體群游，築起壯觀的「燕魚風暴」。圖／貝克漢提供
知名潛水教練貝克漢7月4日帶領船潛活動時，在基隆八斗子近海潛點「鋼鐵礁」，目擊逾200隻的「尖翅燕魚」集體群游，築起壯觀的「燕魚風暴」。圖／貝克漢提供

東北角海域近日出現難得一見生態驚喜紀錄！知名潛水教練貝克漢7月4日帶領船潛活動時，在基隆八斗子近海潛點「鋼鐵礁」，目擊逾200隻的「尖翅燕魚」集體群游，築起壯觀的「燕魚風暴」。潛水界人員驚嘆，這是東北角海域百年難得一見的奇景

八斗子鋼鐵礁位於基隆望海巷潮境海灣資源保育區外圍，是為了保護海洋生態與增加魚群數量而設立的人工魚礁，屬於中級進階潛水點，目前巨大的鋼鐵結構覆蓋著豐富的軟珊瑚、海扇與海綿，平日即是魚群聚集的指標性人工魚礁。

貝克漢教練說，過去該海域雖有燕魚蹤跡，但多為小規模現身。此次船潛一入水，迎面撞見逾200隻巨大的尖翅燕魚編隊游動、圍繞礁體盤旋，鋪天蓋地的「銀色魚牆」令現場潛水員極為驚豔。

上月台東綠島鋼鐵礁附近，也有潛水教練發現40多隻尖翅燕魚，已是相當震撼。尖翅燕魚是綠島原生魚類，過去最多紀錄曾達100多隻，去年最多也僅有10隻。

「這次基隆壯觀的燕魚，比綠島更風暴，是第一次東北角海域記錄到如此壯觀的珍貴影片。」貝克漢說。

貝克漢表示，尖翅燕魚生性溫和，是明星魚種，本次在基隆近海大量聚集，不僅刷新東北角觀察紀錄，更象徵「潮境保育區外圍的生態復育有成、棲地環境趨於穩定」。

為何一次會有這麼大量？貝克漢說，可能氣候變遷全球海水溫升或颱風影響，目前真正原因還不太清楚。但隨著夏季潛水旺季來臨，貝克漢呼籲前往鋼鐵礁的潛友，務必保持良好中性浮力，切勿觸碰礁體上的珊瑚與海扇；觀賞燕魚時保持適當距離、不驚擾追逐，共同守護這得來不易的海洋奇蹟。

根據漁業署資料，尖翅燕魚台灣分布於南部、北部、東北部、澎湖及綠島等海域，成魚喜歡成群結隊在較深的珊瑚礁斜坡上活動，體色為枯黃褐色會擬態成枯葉漂浮、躲藏，為非洄游性物種，習性通常會在魚礁附近游動，甚至定居。

八斗子 基隆 貝克漢 奇景

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