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陪伴海龜重返大海 國泰人壽支持科學研究、守護生物多樣性

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰人壽副總經理張殷壽(右五)參與「龜泰」重返大海行動時表示「唯有了解海洋，才能真正守護海洋。」期許更多人從認識海龜開始，看見海洋生態面臨的挑戰與改變的可能。國泰人壽／提供
國泰人壽副總經理張殷壽(右五)參與「龜泰」重返大海行動時表示「唯有了解海洋，才能真正守護海洋。」期許更多人從認識海龜開始，看見海洋生態面臨的挑戰與改變的可能。國泰人壽／提供

國泰人壽持續投入海洋保育與守護生物多樣性，攜手中華鯨豚協會於宜蘭蜜月灣野放救傷康復的欖蠵龜「龜泰」，並透過衛星發報器追蹤等方式，蒐集海龜棲地分布與移動路徑資料，作為科學研究與保育行動的重要依據。此次行動也邀請國泰志工擔任「野放大使」，透過為受傷海龜命名、參與野放及救傷志工培訓，打造全員參與的海洋保育行動，使更多人從認識海龜開始，看見海洋生態面臨的挑戰與改變的可能。

「龜泰」體長近60公分，今年5月於宜蘭外海被發現時，背部帶有被鯊魚咬傷的明顯傷口，經中華鯨豚協會治療、定期清創及營養照護後逐漸恢復健康，終於迎來重返海洋的時刻。「龜泰」象徵平安與安康，也呼應國泰人壽守護生命、守護未來的初心。野放當日，同時邀請在宜蘭蜜月灣現場的民眾及孩童共同見證這場生命教育課程，讓海洋保育的種子向下扎根。

國泰人壽結合「步步攻億走」全民健康促進活動，將活動公益金投入「海洋生命」、「大地生機」及「人本生根」三大公益主軸計畫，持續以實際行動推動永續發展。國泰人壽、國泰投信自2025年攜手中華鯨豚協會啟動為期三年的「龜鄉守護計畫」，將於三年內陸續追蹤18隻海龜移動路徑與棲地範圍，透過替海龜安裝衛星發報器進行追蹤、認養復健池提升救援量能，共同推動海龜類保護區規劃工作。

國泰人壽副總經理張殷壽表示「保險的本質是管理風險、守護未來，而健康的海洋正是人類與環境永續發展的重要基礎。國泰人壽相信，唯有了解海洋，才能真正守護海洋。」國壽從支持海洋科學研究出發，以實際行動投入海龜救傷與保育工作，透過員工參與及學習，推動海洋保育觀念，未來也將邀請全民一起守護海洋，為下一代留下豐富且充滿生命力的生態環境。

展望未來，國壽將繼續深化海洋保育，今年六月已號召80名國泰志工完成初階鯨豚、海龜救傷志工培訓。8月起更攜手國立臺灣海洋大學推出「公民科學家」參與機制，透過臺灣水域環境 DNA 採樣，解鎖臺灣淺藍水域的生物多樣性。期許從員工到保戶，從保戶到社會大眾，國泰人壽將持續以行動支持科學，以科學守護海洋，邀請每一個人都能從關心一隻海龜開始，共同成為守護海洋的重要力量。

國泰人壽打造全員參與的海洋保育行動，由國泰志工擔任「野放大使」，透過為受傷海龜命名、參與野放及救傷志工培訓等，串聯全員參與永續行動，守護海洋生命。國泰人壽／提供
國泰人壽打造全員參與的海洋保育行動，由國泰志工擔任「野放大使」，透過為受傷海龜命名、參與野放及救傷志工培訓等，串聯全員參與永續行動，守護海洋生命。國泰人壽／提供

國泰人壽持續投入海洋保育與守護生物多樣性，攜手中華鯨豚協會於宜蘭蜜月灣野放救傷康復的欖蠵龜「龜泰」，命名象徵平安與安康，呼應國泰人壽守護生命、守護未來的初心。國泰人壽／提供
國泰人壽持續投入海洋保育與守護生物多樣性，攜手中華鯨豚協會於宜蘭蜜月灣野放救傷康復的欖蠵龜「龜泰」，命名象徵平安與安康，呼應國泰人壽守護生命、守護未來的初心。國泰人壽／提供

國泰人壽 海龜 科學研究 野放

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