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李珠珢為浪浪發聲呼籲「不要衝動領養」 捐私服義賣競標吸百粉排隊搶標

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
身為「狗派」的韓籍啦啦隊李珠珢擔任JINS「廢鏡新思」活動大使，捐出私服與配戴眼鏡，吸引粉絲競標為浪浪義賣。記者沈昱嘉／攝影
身為「狗派」的韓籍啦啦隊李珠珢擔任JINS「廢鏡新思」活動大使，捐出私服與配戴眼鏡，吸引粉絲競標為浪浪義賣。記者沈昱嘉／攝影

日本眼鏡品牌JINS以平權與永續為主軸的「廢鏡新思」計畫，今日特別邀請韓籍啦啦隊李珠珢擔任活動大使為浪浪義賣，喜歡狗狗的李珠珢特別捐出私服與配戴眼鏡吸引粉絲競標，競標金額全數捐贈浪浪救援組織。

李珠珢愛狗在韓國也有養狗狗，她特別念出手寫信呼籲想要領養浪浪的粉絲，她強調「小狗不是玩具是重要的生命，要領養時必須慎重的考慮。因為當牠變成家人，牠就像我們的小孩子一樣，會花我們的時間與金錢，所以不要只看小狗可愛就領養，棄養的話小狗會受到很大創傷，不希望這些流浪的毛孩又被棄養一次」。

為了幫助浪浪，她特別捐出私服與現場配戴眼鏡讓粉絲競標，也吸引上百位粉絲在活動前就提前排隊卡位，最後競標所得逾9萬元，將全數捐贈予「社團法人毛腿腿浪愛幸福協會」。

JINS「廢鏡新思」計畫今年正式邁入第五年，五年來全台累計回收超過11萬副眼鏡轉化為裝置藝術，今年號召民眾響應，總計回收4萬副廢棄眼鏡，回收率較去年成長25%。JINS同步在三創生活園區十二立方推出「動物友好樂園：魔法療癒森林」限定展覽展出至8月2日，全區鋪設草皮，邀請毛孩與主人一起進場玩耍。

JINS「廢鏡新思」活動大使李珠珢（左）與JINS台灣總經理邱明琪。記者沈昱嘉／攝影
JINS「廢鏡新思」活動大使李珠珢（左）與JINS台灣總經理邱明琪。記者沈昱嘉／攝影

義賣 狗狗 JINS 李珠珢

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