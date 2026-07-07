台南5幼犬後腿拖行引虐狗疑雲 議員質疑錯失救援時機動保處回應了

台南市安南區一處外籍移工宿舍內飼養2隻未絕育母犬及5隻約2個月大幼犬，近期有民眾發現，5隻幼犬後腿均疑似受傷，僅能用身體拖行，擔憂犬隻受虐甚至恐被宰殺，趕緊向動保處通報，但通報後卻無下文，市議員林燕祝今接獲陳情趕往，要求動保處釐清幼犬傷勢成因。

南市動保處表示，5日稽查當天在屋外發現7隻犬隻，其中6隻疑有飼主卻未妥善管理，已每天派員稽查，並張貼通知請飼主到案說明，後續將追究飼主責任，今天則到現場捕捉7犬隻，其中5隻幼犬中有3隻出現後肢無力情形，將全數送往動物醫院檢查，追蹤健康狀況。

林燕祝表示，該處外籍移工宿舍飼養2隻母犬及5隻2個月大幼犬，但其中1隻母犬所生的幼犬已不見蹤影，且現場5隻幼犬後腿全斷、只能在地拖行，然而，動保人員卻說幼犬後腿疑因感染狗瘟導致壞死脫落。

林燕祝說，自己長年照顧及收養流浪犬，5隻幼犬除後腿受傷外，精神、食慾及外觀均未見狗瘟常見的發燒、虛弱等症狀，根本是「內行人說外行話」，且現場冰箱內甚至有存放不明肉品，要求動保處以科學證據確認究竟是疾病造成，還是遭外力傷害，並將肉品帶回化驗確認。

林燕祝也批評，動保處早在上周六就曾接獲通報並到場查看，卻未將2隻未絕育母犬帶離安置，也未對受傷幼犬採取任何保護措施，僅以「有人飼養」為由未進一步處置，質疑錯失黃金調查時機，若現場曾有宰殺犬隻情事，相關跡證恐已遭清除。

對此，動保處回應，5日接獲通報當天立即派員前往查處，現場未發現宰殺或食用犬隻的具體事證，另根據屋主說明，該房屋出租給6名菲律賓籍移工，初步經查現場食材以魚類、雞肉及牛肉為主，恐因語言隔閡致溝通困難，外界疑似誤解其飲食行為，後續將持續查證釐清是否涉及違法情事。

動保處也強調，今現場採集2項可疑檢體送驗鑑定中，如確認其為犬隻組織或不法宰殺行為，涉嫌違反動保法第12條，將依同法第27條第6款規定，除開罰持有人最高25萬元罰鍰外，宰殺犬隻行為人將移送司法機關偵辦，追究刑責。