猴害逼近市區！台東議員喊「捕猴3年」：讓獼猴退回深山

台東獼猴危害持續擴大，從山區農地一路蔓延至市區，不僅農民飽受果園遭啃食、電圍網維護費用沉重之苦，近來猴群更頻繁出現在住宅周邊，引發民眾不安，甚至傳出騎士因閃避衝出馬路的獼猴而發生事故。面對猴害問題升溫，議員建議中央與地方研議「開放捕猴3年」，透過強力管理讓猴群產生警戒，重新回歸自然環境。

議員鄭崗山表示，政府保育野生動物的立意值得肯定，但不能因過度保護而忽略農民生計與民眾安全。他建議縣府應正式向中央林務單位提出修法方向，在特定猴害嚴重區域試辦「捕猴3年計畫」，透過集中處理與族群管理，降低獼猴數量，讓猴群知道人類活動範圍並非可以任意進入。

他也指出，野生動物造成交通事故與財物損失的問題日益受到重視，政府應研議相關補償機制，例如讓民眾透過行車紀錄器等事證提出申請，避免受害者只能自行承擔損失。

長期觀察山林生態的排灣族部落獵人魯瓦表示，過去獼猴多在深山活動，近年因棲地變化與食物來源改變，逐漸靠近人類生活圈。「猴子其實很聰明，牠們會記位置、找路線，也知道哪裡比較容易取得食物。」獵人指出，單純燃放鞭炮或驅趕只能短暫有效，猴群很快就會適應，若沒有從族群管理與環境改善著手，問題恐怕難以根治。

另議員簡維國則質疑，目前縣府補助部分鄉鎮進行鞭炮驅離與電圍網設置，但若缺乏完整農損調查與明確補助標準，恐造成資源分配不均。他建議建立透明化機制，並推動跨區域「聯防型」驅猴策略，避免各鄉鎮各自應戰。議員黃治維也警告，獼猴繁殖速度快，若未及時控制，恐重演外縣市猴群大量聚集的問題。

農業處長許家豪表示，「開放捕猴」涉及現行野生動物保育法規範，仍需中央層級評估。不過林務單位已關注全台猴害問題，正研擬相關農損救助措施。

他指出，目前電圍網仍是相對有效的防治方式，農民也應加強修剪圍網周邊樹枝，避免獼猴利用天然跳板突破防線，縣府也正嘗試推動柑橘類作物「全網罩」工法，並研議將猴害納入天然災害補助機制，尋求更完善的長期管理方案。