鰲鼓濕地迎夏候鳥繁殖季 暑假推互動體驗認識飛羽世界

每年夏季，隨著冬候鳥陸續北返，鰲鼓濕地迎來夏候鳥與留鳥繁殖旺季。林業及自然保育署嘉義分署將於7月21日至9月13日在鰲鼓濕地生態展示館舉辦「夏日飛行日記」系列活動，以小燕鷗、家燕、燕鴴及小鸊鷉等夏季常見鳥類為主題，透過展示、互動體驗及闖關遊戲，邀請民眾走進濕地，認識夏季鳥類生態。

嘉義分署表示，夏季的鰲鼓濕地仍可觀察到豐富鳥類活動，小燕鷗在水面穿梭捕魚，家燕與東方金腰燕忙著築巢育雛，小鸊鷉則帶著雛鳥悠游水面，燕鴴也常現身農地及草生地。雖然沒有冬季大批候鳥聚集的壯觀景象，但繁殖季展現出另一種充滿生命力的自然風貌。

活動期間規劃「鳥日記」、「旅行日記」及「好鳥扇」等主題內容，民眾可透過館內圖文展示了解鳥類外觀特徵、生態習性及繁殖行為，並利用鳥類主題印章製作專屬明信片，由展示館協助寄送。

此外，8月1日至9月13日將推出「飛行員出任務」闖關活動，結合二樓常設展「看見自然的律動」及館內互動設施設計學習單，完成闖關即可參加抽獎，希望讓大小朋友在遊戲中學習濕地生態知識。

嘉義分署表示，歡迎民眾利用暑假走訪鰲鼓濕地，觀察夏候鳥繁殖育雛的自然景象，感受夏季濕地不同於冬季的生態魅力。相關活動資訊可至「鰲鼓濕地粉絲團」查詢，也可向鰲鼓濕地生態展示館洽詢。

嘉義分署暑假期間推夏日飛羽活動，圖為小鸊鷉帶著雛鳥活動。圖／鰲鼓濕地粉絲團提供

嘉義分署暑假期間推夏日飛羽活動，夏季的鰲鼓濕地可觀察小燕鷗捕食。圖／鰲鼓濕地粉絲團提供

嘉義分署暑假期間推夏日飛羽活動，圖為燕鴴常出現在農地與草生地周邊。圖／鰲鼓濕地粉絲團提供