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新北女搬離租處留2隻米克斯貓等死 動保處重罰11萬3千元

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
飼主徒留米克斯等死，由動保處收容安置。記者黃子騰／翻攝
飼主徒留米克斯等死，由動保處收容安置。記者黃子騰／翻攝

新北市土城區蔡女在租屋處飼養6隻寵物，但租約到期搬離後僅帶走了4隻高價值的品種貓，留下2隻米克斯貓在屋內等死。動保處接獲房東通知前往稽查，所幸2隻貓健康良好，立即依動保法重罰11萬3千元，並將2隻貓帶回中和動物之家安置。

新北市動保處日前接獲通報，土城區中華路2段某民宅房客於租約到期後倉皇搬離，房東前往收房時赫見屋內竟還有2隻貓。動保處前往稽查，發現該名蔡姓飼主名下原登記6隻貓，卻將其中 2 隻未辦理寵物登記的混種貓遺棄於租屋處。動保處是寄發領回通知，之後又請飼主說明棄養原因，飼主皆不回應，僅能將動物帶回中和動物之家妥善安置。

動保處調查後發現，蔡姓飼主不僅未辦理寵物登記，且未依規定完成不擬續養之法定程序與媒合公告，貓隻亦未完成絕育，嚴重違反動保法，立即依法重罰11萬3千元。

動保處表示，動物如同家人，飼主應負起完整的飼養責任。隨意棄養動物不僅影響動物生存權，更違反「動物保護法」，依法最高可處15萬元罰鍰。飼主如因故實在無法繼續飼養寵物，可透過動保處與8個動物之家辦理不擬續養，或透過毛寶貝幸福轉運站進行轉介，該平台提供 30 天的緩衝期，讓飼主能為寵物尋求新家；若未媒合成功才需將寵物送至動物之家收容，繳交規費5000元並依動物保護法第33-1條辦理不擬續養後，終身不得再飼養應辦理登記之寵物。

動保處再次提醒，生活變故並非遺棄寵物的藉口，請飼主務必遵循不擬續養犬貓規則，切勿貪圖方便而觸法。民眾如發現動物受虐、棄養或有緊急照護需求，請立即通報1999或撥打1959動物保護專線，共同打造友善動物之城市。

想認養寵物可以到新北市動保處的認養小棧看看。記者黃子騰／翻攝
想認養寵物可以到新北市動保處的認養小棧看看。記者黃子騰／翻攝

民眾可以透過動保處「毛寶貝幸福轉運站，轉介適合的飼主。記者黃子騰／翻攝
民眾可以透過動保處「毛寶貝幸福轉運站，轉介適合的飼主。記者黃子騰／翻攝

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