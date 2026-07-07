超驚艷！鳳頭蒼鷹現蹤北市榮星花園 保育完整穩定生物鏈

賞鳳頭蒼鷹不必遠赴高山森林，台北市都會公園就有機會相遇。近日有民眾在榮星花園公園發現鳳頭蒼鷹身影，見牠展開雙翼翱翔於樹海與天際之間，時而盤旋巡視領域，時而靜立枝頭等待獵物，矯健身姿吸引不少賞鳥民眾駐足觀察。

公園處說，作為生態系中的頂級掠食者，鳳頭蒼鷹現身都市公園，象徵這片綠地擁有完整且穩定的食物鏈，也展現人與自然在城市中共存的珍貴風景。這個都市中珍貴的生態好景即將進行升級，市府今年7月展開榮星花園公園整體更新改建工程，不只設施升級，更是一場生態環境的再進化。

榮星花園公園不僅是市民休憩的綠意空間，更是一座生機盎然的都市生態舞台。鳳頭蒼鷹正是這座舞台上的頂級獵手。牠的存在建立在豐富而穩定的生態基礎之上。從昆蟲、小型哺乳類到各種常見鳥類，層層串聯成完整的生命網絡，支撐著這位天空霸主在都市中棲息繁衍。當牠選擇在此停棲、覓食，甚至長時間活動，也意味著這片綠地已具備支撐完整食物鏈運作的條件。

鳳頭蒼鷹又稱鳳頭鷹、粉鳥鷹，學名：Accipiter trivirgatus。為台灣特有亞種，屬第二級珍貴稀有保育類野生動物。近年不僅棲息於低海拔森林地區，也逐漸穿梭於都會公園與城市綠廊道之間，在鋼筋水泥的城市中，開拓屬於自己的天空領域。

牠們擁有銳利的鉤狀喙與強健爪部，頭後方豎立著短小冠羽、目光銳利，飛行敏捷，並且擁有極強環境適應力，也是臺灣唯一能終年在都會區活動，甚至繁殖的日行性猛禽，成為都市生態系中極具代表性的明星物種。

北市公園處表示，鳳頭蒼鷹每一次盤旋，不只是令人驚豔的自然景象，更像是一張來自大自然的成績單，見證榮星花園公園豐富的生物多樣性與蓬勃生命力。公園處持續推動「公園生態化」政策，並規畫辦理「榮星花園公園整建工程，透過保留濕地、水域及多樣化植栽環境，營造兼具生態保育與休憩功能的友善棲地。

從螢火蟲重返夜空、水生昆蟲回到水域，到鳳頭蒼鷹在園區覓食停棲，甚至吸引候鳥駐足造訪，都展現了生態復育的豐碩成果。鳳頭蒼鷹的現身，不僅象徵榮星花園公園擁有健康且完整的生態環境，也為市民提供近距離認識都市自然的珍貴機會。

公園處圓山所主任莊勝豪表示，榮星花園公園整體更新改建工程不只是設施升級，更是生態環境再進化。未來透過生態池優化、生態緩衝區營造及綠地棲地改善，將這座都市綠洲孕育更豐富的生命力，吸引更多野生動物在此棲息繁衍。