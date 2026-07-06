日本千葉小貓熊風太過23歲生日 創全球最高齡紀錄

日本千葉市動物公園的明星小貓熊「風太」今天迎來23歲生日，創下目前全球圈養小貓熊中的最高齡紀錄。園方為牠舉辦生日會，並準備特製的生日蛋糕，現場聚集許多遊客前來祝賀。

日本放送協會（NHK）及「千葉日報」報導，小貓熊風太於2003年出生於靜岡市立日本平動物園。風太在大約20年前，因為像人類一樣以雙腳站立的模樣受到關注，在日本掀起熱潮。今天迎來23歲生日的牠，吸引了約500名熱情粉絲聚集在市動物公園內，一起為牠舉辦了一場生日會。

根據動物公園的調查，風太目前是全球在世的小貓熊中最高齡的一隻。不過考量到牠的身體狀況，生日會採視訊連線飼育室的方式舉行。

想參加生日會的民眾在今天開園前就排起長隊，號碼牌很快就被索取一空，足見風太人氣依舊。生日會開始後，現場透過照片介紹風太的成長歷程，台下不斷傳出「好可愛」的讚嘆聲。

園方送給風太一個用胡蘿蔔和地瓜做成的特製蛋糕，並將現場畫面同步轉播給台下的遊客。風太一看到蛋糕便立刻湊上去大口吃起來，把最愛的蒸地瓜吃完後，牠就躺在自己最喜歡的床上放鬆休息。

雖然園方原本並未計畫讓風太公開亮相，但由於牠的身體狀況良好，在慶生會結束後，牠仍在展示區現身，與粉絲見面。風太從展示區的一端緩慢地走到另一端，讓現場眾多遊客驚喜不已。

圈養小貓熊的平均壽命一般介於15至18歲之間，但風太至今食慾依然不減。飼育員伊藤泰志透露：「考慮到牠的年齡，之前曾嘗試把食物做成糊狀，但牠並不領情，還是喜歡大口啃咬地瓜和竹筍。」

報導補充，雖然風太在2020年左右就不再展現站立姿勢，但至今仍有許多遊客專程為牠而來。最近風太雖然常待在小屋裡睡覺，但早上還是會精神抖擻地在展示區散步。有時牠似乎覺得水泥地冰冰涼涼的很舒服，還會直接趴在展示區的水泥地上。

風太的一位女性粉絲表示：「生日會一結束，牠馬上就走出來和大家見面，真不愧是巨星！希望牠今後也能繼續這樣健康長壽。」