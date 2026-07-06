喙鯨擱淺受困綠島 30人合力救援一度成功可惜最後仍不幸死亡

台東綠島昨出現一隻鯨豚擱淺受困柚子湖海域無法返回大海，海巡署人員會同30名熱心民眾幫助牠返回大海，可惜這隻喙鯨後來又二度擱淺岸際，最後不幸死亡，交由海洋保育署及成大鯨豚中心處理。

海巡署東部分署第一三岸巡隊指出，5日下午5時15分接獲通報，綠島柚子湖有一隻活體鯨豚擱淺岸際需要救援，派遺綠島安檢所同仁攜帶鯨豚救援裝備趕往現場搶救，初步確認這隻受困鯨豚是喙鯨。

綠島安檢所人員抵達現場時，受困喙鯨仍有生命跡象且持續掙扎，立即協助牠漂浮水面保持呼吸暢通，並在現場30名熱心民眾協助下，成功讓受困喙鯨脫離岸際游向外海。

這隻喙鯨游向外海之後，安檢所同仁持續觀察游離狀況，可惜牠不久後又再度折返岸際擱淺，最終仍不幸死亡。第一三岸巡隊表示，確認喙鯨死亡後，交由海洋保育署及成大鯨豚中心實施鯨豚處理，民眾如發現野生動物受傷或其他生態保育相關情事，可撥打海巡署「118」服務專線。

一隻鯨豚擱淺受困綠島柚子湖無法返回大海，海巡署人員會同熱心民眾合力營救。圖／海巡署東部分署提供