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大貓熊「圓仔」13歲生日！北市動物園設計世界盃主題派對慶生
大貓熊「圓仔」今天迎來13歲生日，台北市立動物園今天一早也開直播為「圓仔」慶生，更以熱門世界盃足球賽為主題，製作造型蛋糕，園方表示，雖「圓仔」正值假孕期活動力低，但看到園方準備豐富化食材後仍上前玩弄，更大口享用新鮮水果食材。
園方表示，保育員趁著熱門世足賽話題，利用大貓熊日常食用的食材設計空間與物件，由竹葉鋪設成綠色球場，中央擺放一顆以冰塊製成的造形大足球，足球造型由海苔和冰塊製成，補充微量礦物質「碘」，場上球門特別以甘蔗搭建，還有穿著「13」號球衣的蘋果造形小熊，以及一座由紅蘿蔔雕刻而成的冠軍獎座，周圍更裝飾了各色旗幟，營造出熱鬧的賽場氛圍。
園方說，「圓仔」目前正值假孕期，雖一副懶洋洋、懶得動的樣子，面對保育員的設計，仍表現出些許興趣，先是撥弄充滿檜木香氛的「PANDA FIFA」布旗，隨後前往欣賞保育員設計的食材，撥弄冰塊足球與甘蔗球門後，抱走由紅蘿蔔與蘋果組成的冠軍獎杯，大口享用這些新鮮食材。
園方強調，大貓熊的行為豐富化一直是動物園提升動物福利的重要環節，透過改變食物的呈現方式，能有效激發動物的探索本能與肢體活動，也感謝大家透過網路為大貓熊「圓仔」送上關心與生日祝福。
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