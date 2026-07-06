彰化伸港濕地傳非法捕捉招潮蟹 農業處：最高罰25萬元、5年徒刑

有民眾最近目擊有移工在伸港濕地捕捉招潮蟹，縣農業處表示，別以為捕捉招潮蟹是小事，由於伸港濕地是大肚溪口野生動物保護區的範圍，如果民眾非法捕捉，依野生動物保育法可處罰5萬元以上25萬元以下罰鍰，或處6個月以上5年以下有期徒刑，民眾切莫觸法。

彰化縣農業處最近接獲民眾通報，稱目擊移工在伸港濕地非法捕捉招潮蟹，由於伸港濕地位在「大肚溪口野生動物保護區」範圍， 依野生動物保育法相關規定，區內禁止非法獵捕螃蟹及野生鳥類。違反規定者，將處5萬元以上25萬元以下罰鍰，或處6個月以上5年以下有期徒刑，甚至可能面臨入監坐牢等重大刑責， 移工則驅逐出國等。

農業處表示，為維護地方生態保育並保障外籍移工在臺權益，已透過相關構協助向鄰近保護區的和美鎮、伸港鄉及線西鄉等移工聘僱雇主、任用公司及外籍移工加強法令宣導，避免移工因不諳法令而觸法。

目前正值暑假，很多民眾都會前往伸港濕地掘文蛤或蝦蛄（蝦猴），這是否也有觸犯野生動物保護法規定？縣府農業處表示，除了區內蝦蛄保育區以外，只要符合「明智利用」的原則，對於生物資源、水資源與土地予以適時、適地、適量、適性的永續利用，類似傳統的文蛤或蝦蛄等捕撈行為，一般都不會觸法，但基於生態保育觀念，仍希望民眾能採取觀賞、不干擾的態度。