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民眾提案恢復12夜安樂 短短10天已近4200人附議

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
遊蕩犬示意圖。聯合報系資料照
遊蕩犬示意圖。聯合報系資料照

遊蕩動物對生態、公共安全與農畜產業已造成重大影響，有民眾日前於「公共政策網路參與平台」提案檢討流浪動物「零撲殺」政策，恢復「限期收容（12夜）」機制，並精準落實人道安樂死，以維護本土生態與動物，截至今日短短10天就已將近4200人附議，距離成案尚須800多人。

全台逾14萬隻犬隻在外遊蕩，追車傷人、攻擊野生動物、造成農損等事件頻傳，也帶來龐大的社會成本支出。

本案提議者郭均庭表示，自2017年台灣正式實施流浪動物「零撲殺」政策以來，原意是出於人道與對生命的尊重。然而在「TNVR」措施趕不上繁殖速度、惡意棄養重罰難以落實，以及野外人為餵養氾濫的現狀下，零撲殺政策已步入死胡同，並帶來嚴峻危機。

首先，全台公立收容所長期處於超載狀態。當收容空間不足，動物只能被迫在極度擁擠、壓力巨大的環境下生活，導致疾病傳播、犬隻互咬致死等慘劇頻傳。這絕非真正的動物福利，而是用「不殺」來掩蓋動物「活受罪」的偽善。

其次，遊蕩犬貓具有狩獵天性，且屬於外來入侵種。近年來，石虎遭到犬隻集體圍攻、穿山甲被咬斷尾巴、山羌被虐殺的案例呈爆發式增長，淺山生態系正在面臨無聲的血腥屠殺，若再不移除野外遊蕩犬，台灣獨有的珍稀物種將在我們這代滅絕。

第三，無限期的收容導致地方政府財政負擔無上限，基層動保人員在面對龐大的照護壓力與輿論夾擊下，流失率極高，導致前端的源頭稽查與執法力量更加薄弱。

郭均庭強調，本提案並非主張無差別撲殺，而是要求重啟務實的「限期收容」與「人道退場」機制，好讓收容所回歸「中途、媒合領養」的本質，保障在所動物的基本生活空間與尊嚴。此外，透過限期沒人領養即人道安樂死的機制，搭配生態敏感區「全面禁餵」，強制移除野外遊蕩犬貓，還給本土物種安全的生存空間。

另本提案目標透過建立期限，讓有意願領養的民眾、動保團體或餵養者，必須在限期內將動物帶回家並登記為實質飼主，真正落實「愛牠就養牠，並為牠負責」的社會共識。

郭均庭建議，農業部應修正「動物保護法」相關條文，重啟限期收容與人道安樂死，具體天數可依現行評估調整為12至30天，凡經公告後無人認領、領養，且經動保評估、獸醫確認的犬貓，應予以執行人道安樂，在恢復限期機制的初期，應優先針對「具備高度攻擊性、無法行為矯正」、「患有法定傳染病或重病」以及「自生態敏感區（如石虎棲地）移置之無主犬貓」執行人道撲殺，迅速減輕收容與環境壓力。

最後應明定「餵養即飼主」的法律責任來修正法規，凡在野外固定定點、固定頻率餵養流浪犬貓者，在法律上視同「實質飼主」。若該犬貓造成生態破壞、傷人或引發車禍，餵養者須承擔同等之刑事與民事賠償責任，從源頭遏止不負責任的野外餵養行為。

流浪動物 石虎 安樂死

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