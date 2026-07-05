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苗栗海灘發現活體侏儒抹香鯨擱淺 海保署啟動救援

中央社／ 高雄5日電
海洋保育署5日透過海洋保育類野生動物救援組織網，接獲海巡署龍鳳安檢所通報，於苗栗縣竹南鎮假日之森沙灘發現1隻侏儒抹香鯨擱淺，經救援團隊評估後，將擱淺鯨豚送往八斗子岸置中心進行醫療與觀察作業。圖／海洋保育署提供（中央社）
海洋保育署5日透過海洋保育類野生動物救援組織網，接獲海巡署龍鳳安檢所通報，於苗栗縣竹南鎮假日之森沙灘發現1隻侏儒抹香鯨擱淺，經救援團隊評估後，將擱淺鯨豚送往八斗子岸置中心進行醫療與觀察作業。圖／海洋保育署提供（中央社）

海保署今天獲報苗栗「假日之森」沙灘有1隻侏儒抹香鯨擱淺，經救援團隊評估後，該鯨豚送往八斗子岸置中心進行醫療與觀察作業，擱淺可能原因待判定。

海洋委員會海洋保育署說明，上午9時57分許透過海洋保育類野生動物救援組織網（MARN），接獲海巡署龍鳳安檢所通報，於苗栗縣竹南鎮假日之森沙灘發現1隻活體鯨豚擱淺。

海保署表示，隨即派巡查員前往現場並與海巡人員進行扶正、保濕等緊急處置，隨後「MARN」團隊的中華鯨豚協會獸醫師到場，初步鑑定為侏儒抹香鯨，現場量測體長約222公分。

海保署新聞稿提到，經救援團隊綜合評估後，該鯨豚送往八斗子岸置中心進行醫療與觀察作業，另提醒民眾若發現海洋保育類野生動物擱淺或受困，應立即撥打「118」海巡報案專線，或通報所在地縣市政府，由救援團隊到場處理。

海保署補充說明，侏儒抹香鯨屬深海性齒鯨，主要分布於全球熱帶及亞熱帶海域，平時棲息於外海深水區，以頭足類及魚類為食，其生性隱密、不易觀察，野外目擊紀錄相當有限。

海保署表示，深海性鯨豚出現在近岸甚至發生擱淺，可能與健康狀況、環境變化、導航異常或其他因素有關，此次擱淺可能原因須透過後續觀察及專業檢查判定。

苗栗 抹香鯨 鯨豚

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